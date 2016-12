Banca Naţională a României (BNR) a afişat ieri un curs de referinţă de 4,2323 lei/euro, cu 0,42% mai mic faţă de şedinţa precedentă. Şi dolarul american a pierdut teren în raport cu moneda naţională, ajungând la 2,9227 lei/dolar, cu 0,48% sub nivelul de marţi. Pe piaţa monetară, dobânzile pe termen foarte scurt au scăzut faţă de şedinţa precedentă, situându-se sub rata dobânzii de politică monetară, de 6,25% pe an.