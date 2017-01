Apreciere uşoară a leului

Leul s-a apreciat uşor, de la 3,5640, la 3,5638 lei/euro, potrivit cursului de referinţă afişat, ieri, de banca centrală, atingînd un nivel care nu a mai fost egalat din 27 decembrie 2007, cînd Banca Naţională a României (BNR) calculase un curs de 3,5282 lei/euro. Minimul zilei în tranzacţiile pe piaţa interbancară locală a fost 3,5520 lei/euro, iar maximul s-a ridicat la 3,5680 lei/euro. La închiderea şedinţei valutare locale, cursul de schimb consemnase un raport de 3,55 lei/euro. Leul s-a apreciat ieri şi faţă de dolar, cu 0,54%, pînă la 2,2350 lei/dolar, nivel pe care nu îl mai atinsese de aproape opt ani, din 15 august 2000, cînd BNR afişase un curs de referinţă de 2,2349 lei/dolar. Totodată, dobînzile overnight s-au menţinut, ieri, în apropierea dobînzii de politică monetară de 9,5% pe an după licitaţia băncii centrale, în timp ce dobînzile la o săptămînă se menţin peste 10% pe an. Azi este ultima zi de constituire a rezervelor minime obligatorii din această lună şi urmează să vedem ce sumă sterilizează BNR din piaţa interbancară. BNR a atras, ieri, 5,11 miliarde lei (1,4 miliarde euro) de la băncile comerciale în depozite scadente pe 23 aprilie, la dobînzi de 9,5% pe an. Reamintim că şi luni BNR a organizat o altă licitaţie, în urma căreia a atras de la bănci 3,3 miliarde lei (925,9 milioane euro), scadente tot pe 23 aprilie.