Apreciere uşoară a leului

Moneda naţională s-a apreciat uşor, ieri, pînă la 3,2705 lei/euro, de la 3,2751 lei/euro cît era vineri, ca urmare a ordinelor de vînzare de valută din prima parte a zilei, susţin dealerii. Băncile cumpărau un euro la 3,2700 lei în deschiderea şedinţei de schimburi valutare de ieri şi îl vindeau cu 3,2730 lei, uşor mai jos decît vineri, ulterior moneda europeană depreciindu-se pînă la 3,2660-3,2680 lei, ca urmare a ordinelor de vînzare de valută din piaţa interbancară. "E de aşteptat ca euro să oscileze în această săptămînă între 3,27-3,28 lei, în condiţiile în care piaţa pare să se fi stabilizat în jurul acestui nivel", a spus dealerul Volksbank, Lidia Olaru.

Pe pieţele internaţionale, dolarul a oscilat, în prima parte a zilei, între 1,3443 şi 1,3460 dolari/euro. Cursul afişat, ieri, de Banca Naţională a României (BNR) arată o apreciere a monedei naţionale cu 74 de lei vechi faţă de dolar (0,30%) de la 2,4386 lei/dolar, cît era vineri, la 2,4312 lei/dolar. Banca centrală a afişat, în prima parte a zilei de ieri, un nivel al dobînzii la depozitele atrase (BUBID) pentru o zi (overnight) de 6,56% pe an, faţă de 6,31% pe an, cît era la sfîrşitul săptămînii trecute, iar pentru depozitele overnight plasate (BUBOR), dobînda a crescut la 7,44% pe an de la 7,18% pe an, cît era vineri. Dobînzile interbancare la depozitele pe termen scurt în lei au crescut uşor în prima parte a zilei la 6,50-7,50% pe an, în aşteptarea licitaţiei pentru depozitele la o lună, organizate de BNR. După ce banca centrală a atras 2 miliarde de lei, dobînzile au scăzut uşor la 6,25-7% pe an.