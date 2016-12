Aprecierile lui Ponta

Vicepreşedintele PSD Victor Ponta a declarat că deschiderea discuţiei despre viitorul PSD este benefică, dar că nu trebuie să dureze prea mult, şi că şi-ar dori ca până în martie formaţiunea să ştie ce conducere are, fie că este vorba de reconfirmarea celei actuale, fie de una nouă. Referitor la afirmaţiile lui Năstase, precum că PSD a devenit un partid de rangul doi, destructurat şi cu prea multe centre de comandă, Ponta a declarat: “Mă bucur că Adrian Năstase gândeşte ca şi mine. Şi eu am comparat PSD cu echipa de fotbal a României, care, ori de câte ori pierde calificarea, se gândeşte la arbitraj, şi nu la ce s-a întâmplat pe teren şi la ce are de făcut pentru a câştiga următorul meci”. Ponta susţine că este bine ca discuţiile despre viitorul PSD să se poarte public şi deschis, susţinând că atmosfera de dezbatere de acum este aceeaşi cu cea dinainte de alegerea lui Mircea Geoană ca preşedinte PSD, în 2005.