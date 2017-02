Aproape 1.000 de case, retrocedate ilegal în Timișoara?

Procurorii DNA anchetează retrocedarea ilegală a 968 de case în Timișoara, au declarat, vineri, pentru Agerpres, surse judiciare.

Sursele citate arată că, în perioada 1995 — 2005, funcționari din Primăria Timișoara, încălcând Legea 112/1995, au deposedat statul român, prin retrocedări ilegale, de 968 de case din centrul vechi al orașului. Prejudiciul în acest caz s-ar ridica la 40 de milioane de euro, au precizat sursele judiciare.

Potrivit acelorași surse, imobilele au fost vândute fraudulos, la preț modic, unor persoane influente din mediul social al municipiului Timișoara, deși legea se adresa celor care au fost deposedați abuziv.

Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, a fost chemat vineri la DNA pentru a i se aduce la cunoștință calitatea de suspect în acest dosar.

"Se pare că s-au vândut circa o mie de de imobile. Nu mă pot pronunţa asupra a ceea ce a fost înainte. A existat o hotărâre a administraţiei precedente prin care s-a permis să se vândă apartamente şi pe baza de contracte de închiriere semnate anterior datei de intrare în vigoare a legii. Din mandatul meu sunt două apartamente. E vorba de un apartament cu o cameră de 24 mp şi unul de două camere către nişte familii modeste. Nu se poate vorbi de corupţie, de persoane sus-puse. Eu am cerut aparatului primăriei şi am dovezi să-mi spună dacă aceste tranzacţii au fost făcute cu respectarea legii şi am primit răspuns că da, s-a respectat legea. Mă consider nevinovat. De aia există un aparat de specialitate, să facă toate verificările. Probabil cele mai multe case s-au vândut în timpul domnului Ciuhandu, că a intrat în viogoare legea în 1996. În 2013 eu am cerut să se investigheze toate transferurile de proprietate şi am menţionat inclusiv clanuri", a declaratNicolae Robu la ieșirea din sediul DNA.

Și fostul primar al Timișoarei Gheorghe Ciuhandu a venit vineri la DNA pentru a i se aduce lacunoștință calitatea de suspect alături de Nicolae Robu.

"Am fost chemat aici în calitate de suspect în vânzarea unor case naţionalizate în perioada în care am fost primar. Reproşul este clasic: abuz în serviciu. Nu ştiu valoarea prejudiciului. Primăria a vândul 1300 de locuinţe şi acum e vorba de 60 de locuinţe. Nu am obţinut nimic. Cei care au încheiat contractele au apreciat că şi eu mi-am însuşit punctele lor de vedere pentru că aveau toate vizele şi viza de specialitate", a declarat Gheorghe Ciuhandu.