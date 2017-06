Aproape 10.000 de participanți la Ziua Costumului Popular de la Năsăud

Aproape 10.000 de persoane au participat, duminică, la Ziua Costumului Popular de la Năsăud, unde se așteaptă validarea de către Guinness Book a două recorduri mondiale. Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a îmbrăcat un costum tradițional din Teleorman, pentru a contribui la un record.

Aproape 10.000 de persoane, îmbrăcate în costume populare tradiționale, s-au adunat, duminică, la Năsăud, în patria costumului popular, și s-au prins într-un dans popular care se joacă în comuna Runcu Salvei, evenimente organizate pentru a înregistra două noi recorduri mondiale.

La eveniment au participat invitați din mai multe județe, precum Cluj, Maramureș, Sălaj, Galați, București și Teleorman, delegația din Teleorman fiind condusă chiar de preşedintele PSD, Liviu Dragnea, care a îmbrăcat un costum popular, nou cusut, însă o replică după costumul popular al strămoșilor.

”În Teleorman oamenii erau săraci, nu prea aveau costume populare și nici clopuri ca pe aici. Oamenii nu aveau decât căciuli sau pălării de paie pentru că atâta ne permiteam. Am văzut foarte mulți oameni îmbrăcați în costume populare, este un eveniment extraordinar. (...) Eu zic să rămânem români și să nu ne uităm tradițiile. Am un costum moștenit, e foarte vechi, l-am adus cu mine, dar nu se mai poate purta și după acest costum mi s-a făcut unul identic. Costumul este vechi și l-a purtat inclusiv un stră-străbunic de-al meu, care era haiduc”, a spus Liviu Dragnea, care a recunoscut că de foarte mulți ani nu a mai purtat costumul popular pentru că nu a avut ocazia.

“M-am gândit acum să le fac o surpriză colegilor mei deputați și o să conduc o ședință a Camerei Deputaților în costum popular”, a spus Liviu Dragnea, care a ținut neapărat să fie alături de bistrițeni pentru a fi unul dintre participanții la înregistrarea recordului mondial.

Liviu Dragnea a primit o brățară de acces, a trecut prin porțile special instalate de cei de la Guinness Book, a stat nemișcat conform procedurilor impuse de cei de la Cartea Recordurilor minute în șir și a dansat alături de cei peste 9.000 de participanți Roata de la Runc.

Regulile impuse de cei de la Cartea Recordurilor au fost destul de stricte, Bistrița-Năsăud încercând să înregistreze două noi recorduri mondiale: cea mai mare mulțime de oameni îmbrăcați în costum tradițional și cel mai mare dans românesc.

“Este vorba despre cei mai mulți oameni îmbrăcați în portul românesc tradițional și noi ne asigurăm că toată lumea este îmbrăcată corect. Odată ce ne asigurăm că avem portul corect, oamenii vor trebui să stea cel puțin cinci minute nemișcați, în straie populare. Pentru al doilea record mondial, pentru dans, noi trebuie să ne asigurăm că dansul tradițional românesc este corect. Avem un expert care se uită ca dansul să fie corect. Orice altfel de dans liber nu este permis, doar dansul tradițional românesc. Toți trebuie să danseze împreună. Sunt impresionat de numărul mare de participanți, este un eveniment foarte special pentru că văd toți acești oameni îmbrăcați în costume populare tradiționale, foarte colorate, toată lumea este veselă, este minunat”, a explicat reprezentantul Cărții Recordurilor, Pravin Patel.

Pentru a arăta lunii întregi frunusețea costumului popular, meșterul Virginia Linul a reușit să pună în practică, cu ajutorul autorităților din întreg județul, un vechi vis: acela de a aduna cei mai mulți oameni în costum popular și de a intra împreună în Cartea Recordurilor.

“Ideea acestui eveniment am avut-o în urmă cu vreo 10 ani. Am vrut să pun în valoare zona noastră și întreaga ladă de zestre a Țării Năsăudului, pentru că Țara Năsăudului este o zonă încărcată de istorie, de tradiție, de cultură și o ladă de zestre inestimabilă. Noi avem o bogăție la noi în dulapuri. În fiecare gospodărie era obligatoriu ca fiecare membru al familiei să aibă cel puțin un costum popular. La noi fiind o zonă extraordinară, cel puțin 10 costume populare trebuia aibă o femeie, o gazdă adevărată. O fată când merge la joc trebuia să aibă cel mai frumos costum cu care intră în joc. Mai apoi, pe perioada cât era fată, trebuia ca în fiecare an să aibă în costum popular nou ca să poată ieși la joc. Mamele la fel, trebuiau să aibă și ele costume noi, să aibă cu ce să se schimbe și să arate că ele sunt harnice și bogate. Drept dovadă avem o zestre inestimabilă la noi în sat. Nu exista să ai mai puțin de 10 costume populare în dulap. Mai ales cum am fost noi, trei fete la mama, trebuia să avem costum popular nou la fiecare sărbătoare. Și atunci m-am gândit că trebuie pus în valoare, să vadă întreaga lume că noi avem cu ce să ne mândrim. Sunt oameni foarte harnici, au costume populare și în afară de aceasta, se produc în continuare costumele populare. Asta este foarte important că nu rămân doar în statul de muzeu. Ele se produc în continuare după atâția ani și după același model vechi”, a spus, pentru MEDIAFAX, meșterul popular Virginia Linul.

Pentru organizarea evenimentului de duminică, Ministerul Culturii și Identității Naționale, Consiliul Județean Bistrița-Năsăud și Primăria orașului Năsăud au alocat sumele necesare și achitării taxei pentru înregistrarea recordurilor mondiale.

“Nu mai contează acum cât a fost dificil. Este minunat acum că lucrurile sunt așa cum ne-am dorit, chiar peste. Necesarul de oameni îmbrăcați în același timp, în același loc în costum popular pentru a îregistra recordul era de aproximativ 4.300, suntem bine peste 10.000 și acesta este un lucru extraordinar. Mă bucur foarte mult că despre România o să se audă lucruri bune, despre România o să audă oamenii că aici trăiesc cetățenii extraordinari care-și păstrează tradițiile și care au făcut eforturi, să ducă la bunici acasă, să-și facă aceste minunate costume populare. Sunt foarte mândru că sunt bistrițean. Capitala mondială a tradițiilor, a portului popular de astăzi este la Năsăud, pe Valea Someșului și a Sălăuței”, a declarat presei președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, Emil Radu Moldovan.

Inițiatoarea acestui eveniment, Virginia Linul, este meșterul popular din Bistrița-Năsăud care și-a transformat casa într-un muzeu dedicat costumului popular. Muzeul este unul privat, unic în țară și aici se regăsesc costume vechi, care aminteșc de istoria costumului popular.

În 2015, Guvernul a stabilit ca a două duminică din luna mai să fie Ziua Naţională a Portului Tradiţional. Anul trecut la Năsăud, de Ziua Portului Tradiţional, peste 5.000 de oameni s-au îmbrăcat în costume populare, au participat la o paradă de-a lungul orașului și s-au oprit pe stradion, unde s-au prins într-o horă specifică comunei Runcu Salvei din Bistrița-Năsăud.

La ora transmiterii acestei știri, reprezentanții Guinness Book realizează evaluarea patricipanților pentru înregistrarea a două recorduri modiale noi, cea mai mare mulțime de oameni îmbrăcați în costum tradițional și cel mai mare dans românesc. Cele două recorduri nu au fost înregistrate până acum, însă pentru validarea acestora s-a solicitat ca numărul minim de participanți să fie de 4.500.

Procedura de evaluare este una de durată, reprezentanții Guinness Book verificând câți dintre cei aproape 10.000 de patricipanți au fost îmbrăcați corect în costume populare tradiționale.