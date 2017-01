Aproape 11 milioane de carduri active în România

Piaţa bancară din România înregistra, la finele primului semestru din acest an, 10.929.270 carduri active, dintr-un total de 20.181.404 de carduri emise, potrivit datelor BNR. Cardurile valide aflate în circulaţie totalizau 12.871.127 unităţi, iar din acestea 12.612.837 erau cele cu funcţie de numerar. În piaţă se aflau, de asemenea, 10.318.247 carduri cu funcţie de debit şi 2.502.404 carduri de credit. Băncile aveau instalate, la 30 iunie, 8.307 ATM-uri (cu 571 mai multe bancomate faţă de finele trimestrului I din acest an) şi 80.336 POS-uri (cu 122 mai multe POS-ri faţă de finele trimestrului I din acest an). De asemenea, valoarea plăţilor efectuate cu carduri a crescut în trimestrul II cu 16,95%, la 3,084 miliarde lei, faţă de trimestrul anterior. Trei sferturi din totalul plăţilor au fost realizate în trimestrul al doilea prin intermediul cardurilor de debit, respectiv 12,08 milioane de tranzacţii în valoare de 2,4 miliarde lei. Plăţile efectuate cu carduri de debit reprezintă 77,9% din valoarea tuturor tranzacţiilor. Numărul tranzacţiilor de plată cu carduri de credit a scăzut în trimestrul al doilea cu 5,95%, la 3,95 milioane, dar valoarea acestora a avansat cu 13,7%, la 623,21 milioane lei.