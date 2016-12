Aproape 11.000 de „Rable”, vîndute în România

Românii au achiziţionat numai 10.948 de autovehicule din cele 20.000 oferite în prima etapă a programului Rabla, cu două săptămîni înainte de încheierea acesteia, iar Dacia a rămas marca preferată, potrivit datelor furnizate marţi de Ministerul Mediului. Astfel, au fost semnate note de acceptare pentru 5.193 de autoturisme Dacia, pe locul al doilea situîndu-se Renault-Nissan, cu 1.040 de unităţi, iar pe locul al treilea - Skoda, cu 857 vîndute în cadrul programului. Românii s-au mai arătat interesaţi în mod deosebit de mărcile Ford (609 unităţi), Opel (608) şi Hyundai (606). Cele mai puţine maşini vîndute pînă pe 15 mai au fost Lada (1 autoturism), Honda (2) şi Mazda (6). Audi nu a vîndut nicio unitate în cadrul programului Rabla. Programul Rabla se va derula în trei etape în acest an - pînă pe 29 mai, de la 1 iunie la 31 august şi de la 1 septembrie pînă pe 11 decembrie -, pentru fiecare etapă fiind alocate cîte 76 milioane lei (respectiv pentru câte 20.000 de maşini). Bugetul total pentru acest an este de 228 milioane lei. Ministerul Mediului, Nicolae Nemirschi, declara, pe 8 mai, că prima de casare va rămîne 3.800 lei în acest an, chiar dacă nu vor fi vîndute în totalitate cele 60.000 de autoturisme programate, iar în prezent ministerele Mediului şi al Finanţelor caută noi variante pentru acest program. Nemirschi a adăugat că există posibilitatea ca firmele să fie incluse în acest program şi să poată renunţa la maşinile mai vechi de zece ani, însă trebuie găsită o variantă care să nu fie considerată ajutor de stat. Ieri, liderul Blocului Naţional Sindical, Dumitru Costin, a declarat că va propune Ministerului Finanţelor dublarea primei de casare faţă de nivelul actual, de 3.800 lei, pentru a relansa industria auto din România, chiar dacă această măsură va înjumătăţi numărul celor ce beneficiază de programul Rabla, argumentînd că suma alocată în acest moment este neatractivă.