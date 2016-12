Aproape 2.000 de oameni de la Romsilva, disponibilizaţi

Aproximativ 1.839 de oameni au fost disponibilizaţi, pînă în prezent, din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor, iar 530 vor fi disponibilizaţi în perioada următoare, a declarat sîmbătă, directorul general al Romsilva, Florian Munteanu. „Noi am redus personalul cu circa 1.839 de oameni, prin disponibilizări, iar cheltuielile au fost suportate, conform contractului colectiv de muncă, din bugetul propriu al Regie Naţionale a Pădurilor (RNP). Din această cauză, am avut o creştere a cheltuieilor de personal cu 27% peste bugetul estimat iniţial”, a declarat directorul general al RNP Romsilva, Florian Munteanu. El a menţionat că mărirea cheltuielilor de personal peste bugetul prognozat este unul dintre motivele pentru care profitul brut al RNP din primele cinci luni ale anului a fost de10,6 milioane euro, adică 37,7% din cel prevăzut iniţial. „Sîntem în perioadă de restructurare. După cinci luni am reuşit să scoatem de la finanţe (Ministerul Finanţelor - n.r.) proiectul de buget al RNP Romsilva pentru acest an şi am observat că, în primă fază, finanţele nu au vrut să-l accepte decît dacă reducem personalul cu 7.500 de oameni”, a mai spus Florian Munteanu. De asemenea, directorul economic al RNP, Gabriela Gîţu, a precizat că au fost formulate multe solicitări de pensionare care nu corespundeau cerinţelor din punct de vedere al studiilor efectuate. “Am primit cereri de pensionare care nu corespundeau. Spre exemplu, o persoană cu studii medii a solicitat pensionarea, însă nu i-a fost acceptată din cauza faptului că nu avea studii superioare”, a spus Gabriela Gîţu. Directorul general al RNP Romsilva, Florin Munteanu, declara, la 5 februarie, că Regia va disponibiliza pînă la sfîrşitul anului 1.000 de persoane. “Avem, în prezent, circa 22.900 de angajaţi, iar pînă la sfîrşitul anului vom face o reducere de personal astfel încât să ajungem la aproximativ 22.000 de angajaţi. Aşa cum înainte un număr mare de persoane au fost angajate, în prezent trebuie să ne restrîngem activitatea, mai ales în condiţiile anului 2009, un an extrem de greu”, declara, la acea dată, Florin Munteanu. Acesta adăuga că Romsilva le va acorda salarii compensatorii celor disponibilizaţi. “Încercăm să prelungim valabilitatea legii 174 care acordă protecţie socială angajaţilor, pentru a-i ajuta pe cei disponibilizaţi, cărora li se vor acorda salarii compensatorii”, declara Munteanu.