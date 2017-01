Aproape 2.500 de şcoli, echipate la standarde moderne

Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) şi firmele Omnilogic şi Avitech privind implementarea proiectului „Internet în Şcoala ta”, având ca subcontractant Romtelecom, au semnat un contract pentru ca unităţile şcolare să se alinieze la standarde moderne. Contractul agreat între MEN şi Omnilogic are drept scop furnizarea de echipamente şi de linii de comunicaţie pentru conectarea la internet a 2.446 de şcoli din mediul rural şi mic urban. Proiectul are o valoare de aproape 120 de milioane de lei, are o perioadă de implementare de şase luni şi mentenanţă de cinci luni. Ministrul delegat pentru Învăţământ Superior, Cercetare Ştiinţifică şi Dezvoltare Tehnologică, Mihnea Costoiu, a declarat, cu ocazia semnării contractului, că de programul "Internet în şcoala ta. Conectarea la internet broadband a unităţilor şcolare din zona rurală şi mic urbană" vor beneficia aproximativ 715.000 de elevi şi în jur de 156.000 de profesori din mediul rural şi mic urban. Potrivit lui Costoiu, după conectarea a 2.446 de şcoli la internet, de acest serviciu ar urma să beneficieze, ulterior, alte 7.000, în cadrul unui proiect sectorial derulat în perioada 2014 - 2020. „În acest context, se poate vorbi despre extinderea reţelei de internet la toate unităţile de învăţământ, luând în calcul faptul că, în acest moment, peste 11.000 de unităţi de învăţământ au această conexiune realizată", a mai spus Costoiu. Potrivit ministrului delegat, acest serviciu nu este unul exclusiv educaţional, el putând fi folosit în alerte pentru SMURD, sistemele de urgenţă, colectarea de taxe şi impozite, distribuirea pensiilor şi a ajutoarelor sociale şi, nu în ultimul rând, pentru sistemul de telemedicină. La Constanţa, potrivit reprezentanţilor Inspectoratului Şcolar Judeţean, au fost propuse 73 de unităţi şcolare care vor face parte din acest proiect şcolar.