Aproape 30% dintre utilizatorii de internet au cumpărat online

În ultimul an, aproape 30% dintre utilizatorii de internet din mediul urban au făcut cumpărături online, fiind comandate în special produse electronice, electrocasnice, telefoane, îmbrăcăminte şi produse de îngrijire personală sau cărţi, se arată într-o analiză GfK (institut de cercetare de piaţă – n.r.). ”Rezultatele arată că 28% dintre utilizatorii de internet din mediul urban au făcut cumpărături online în ultimul an. Aproape un sfert dintre cei care cumpără de pe internet fac asta cel puţin o dată pe lună. Tinerii rămân printre cumpăratorii cu cea mai mare predilecţie pentru online. Proporţia dintre femei şi bărbaţi este aproximativ egală. Locuitorii din Bucureşti şi cei cu educaţie superioară au făcut într-o proporţie semnificativ mai mare cumpărături online”, se arată în analiza GfK. Cea mai des folosită modalitate de plată este în numerar cu plata ramburs, la primirea produsului, 83% dintre cei care au făcut cumpărături online folosind această metodă. Plăţile online prin card bancar sunt pe locul al doilea ca metodă de plată utilizată în ultimele 12 luni. ”În mod cert, cumpărăturile pe internet devin din ce in ce mai populare. Totuşi, rolul internetului pentru cumpărarea de produse merge dincolo de comanda online. De exemplu, foarte mulţi consumatori se informează de pe internet în legătură cu anumite cumpărături pe care intenţionează să le facă, apoi o parte dintre aceştia aleg în continuare să cumpere produsele din magazinele tradiţionale”, a declarat online project manager GfK România, Traian Năstase. Potrivit datelor ePayment, citate de institutul de cercetare, în primele zece luni din 2011, românii au cumpărat online cu card bancar cu 14% mai mult faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Majoritatea comenzilor au fost plasate în timpul săptămânii (81%), între orele 10.00 – 18.00 (54%), 80% dintre comenzi provenind din Bucureşti. Studiul GfK a fost realizat pe 671 de persoane şi este reprezentativ pentru utilizatorii de internet din mediul urban.