Aproape 4 mii de copii cu rujeolă; 17 au murit! Iată situația de la Constanța!

În România, aproape 4.000 de copii au fost diagnosticați cu rujeolă, iar 17 dintre ei au murit, în urma complicațiilor ivite, potrivit ultimei situații a specialiștilor Institutului Național de Sănătate Publică (INSP). Mai exact, până la 24 martie, numărul total de cazuri confirmate cu rujeolă în România a ajuns la 3.911, dintre care 17 decese, astfel: 5 în județul Arad, 4 în județul Timiș, 3 în județul Dolj, 3 în județul Caraș-Severin, 1 în județul Satu Mare și 1 în București. Aproape în toate județele țării s-au înregistrat cazuri de rujeolă, respectiv în 37 de județe. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate în Caraș-Severin - 853, Timiș - 747, Arad - 713, Mureș - 326, Dolj - 236, Bistrița-Năsăud - 129, Satu Mare - 104 etc. Constanța se află printre județele cu cele mai puține cazuri de rujeolă din țară, respectiv cu un număr de 3. Potrivit INSP, cele mai multe cazuri de rujeolă (persoane nevaccinate) au fost semnalate la copii cu vârste între 1 și 4 ani - 1.498, mai mici de un an - 705, între 5 și 9 ani - 663, între 10 și 14 ani - 287, între 15 și 19 ani - 179, între 20 și 24 de ani - 119 etc.

AVERTISMENTE DE ACUM 6 ANI!

Reamintim că încă din 2011 specialiştii Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) transmiteau un avertisment privind declanşarea unei posibile epidemii de rujeolă. Şi România se afla sub ameninţare, statisticile arătând o creştere a numărului cazurilor semnalate, respectiv în 2010 fiind raportate 180 de cazuri, iar în primele luni ale lui 2011 erau deja raportate 254 de cazuri. “Oricând există pericolul declanşării unei epidemii, pentru că rujeola este o boală infecţioasă care se transmite extrem de rapid. În cazul unei epidemii, ceea ce putem face este să imunizăm populaţia din jurul focarelor”, a declarat consilierul ministrului Sănătăţii, prof. dr. Geza Molnar, la începutul lui 2011. La acea vreme, la Constanța nu era semnalat niciun caz. Ne putem considera un județ norocos, după 6 ani fiind raportate doar 3 cazuri. Asta nu înseamnă, însă, că trebuie să stăm liniștiți, avertizează specialiștii. În continuare ei susțin că vaccinarea este singura soluție.

DESPRE RUJEOLĂ

Rujeola sau pojarul este o boală infecţioasă de etiologie virală, extrem de contagioasă, uneori chiar severă, provocată de virusul rujeolic, caracterizată prin febră mare, tuse, secreţii nazale şi oculare şi erupţie cutanată. Medicii spun că rujeola este una dintre bolile eruptive, contagioase ale copilăriei. Boala este mai gravă în cazul sugarilor şi copiilor mici, cu complicaţii pulmonare şi mortalitate destul de ridicată. Curba lunară şi sezonieră a incidenţei rujeolei arată un maxim în lunile de primăvară, respectiv aprilie - mai, minimul fiind înregistrat în august şi septembrie. Sursele de infecţie sunt constituite numai de bolnav, cu forme tipice sau atipice de boală. Transmiterea este aerogenă (prin aer), prin picături de salivă, secreţii nazo-faringiene şi conjunctivale, care rămân în suspensie în aer, fiind contagioase până la două ore după ce persoana contagioasă a părăsit încăperea sau un alt spaţiu închis. Doctorii au explicat că pacientul este contagios patru zile înainte şi după apariţia erupţiei cutanate. Specialiştii au atras atenţia că boala se poate transmite şi indirect, respectiv prin obiecte contaminate cu secreţii de la bolnav. Este adevărat că acest tip de transmitere este mult mai rar.