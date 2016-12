Aproape 40% dintre copiii sub trei ani accesează zilnic internetul

Aproximativ 63,5% dintre copiii sub 14 ani se joacă zilnic pe calculator, în timp ce aproximativ 59% dintre ei intră în fiecare zi pe internet, potrivit studiului “Copii şi internetul”, realizat de Intuitext şi postul de radio pentru copii Itsy Bitsy şi desfăşurat în luna februarie, sub forma unui chestionar online la care au răspuns 3.559 de părinţi. Jocurile online, chat-ul, messenger-ul, forumul sau muzica sînt principalele motive pentru care copiii mai mici de 14 ani accesează internetul. Studiul relevă faptul că 63,5% dintre copiii sub 14 ani accesează zilnic calculatorul, iar aproximativ 59% dintre ei intră în fiecare zi pe internet. Rezultatele cercetării aduc informaţii şi despre comportamentul celor mici pe internet. Astfel, peste 43% dintre copii accesează internetul pentru a se juca, peste 19% pentru a vorbi pe messenger, chat sau forum şi doar 23% pentru a căuta informaţii pentru şcoală. Luate pe vîrste, rezultatele cercetării arată că 38,7% dintre copiii mai mici de trei ani intră zilnic pe internet, iar aproximativ 67% dintre copiii de vîrsta şcolii primare (între şapte şi zece ani) intră pe internet pentru a se juca, în timp ce doar 11,8% accesează internetul pentru a găsi informaţii pentru teme. Studiul furnizează, de asemenea, informaţii despre felul în care se joacă astăzi copiii, dar şi despre activităţile lor de acasă. Potrivit studiului, 30,5% dintre copii petrec peste şase ore pe săptămînă pe internet. Specialiştii atrag atenţia, totodată, asupra numărului mare de copii care utilizează zilnic calculatorul şi asupra preferinţei copiilor de a se juca online. Astfel, jocurile copilăriei lor se petrec online, nu în aer liber. Părinţii conştientizează pericolele la care copiii lor se supun intrînd pe Internet. Doar 4,8% dintre părinţii chestionaţi pentru realizarea studiului “Copiii şi Internetul” condideră că acestea nu există. Aproximativ 40% dintre părinţi cred că pericolul la care copiii se supun pe internet sînt mesajele vulgare şi neadecvate vîrstei, iar 37,4% cred că principalul risc sînt site-urile şi jocurile violente. Cu toate acestea, procentul părinţilor care îşi supraveghează copilul de fiecare dată când navighează pe internet este de doar 25,1%, în timp ce majoritatatea, 47,4% fac asta doar ocazional, iar 26% dintre părinţi declară că nu îşi supraveghează niciodată copilul atunci cnd intră pe internet.