Aproape 60.000 turişti sunt aşteptaţi pe litoral de 1 Mai; Mamaia şi Vama Veche vor fi pline

Peste 60.000 de turişti sunt aşteptaţi pe litoral de 1 Mai, mai mulţi cu 15% faţă de 2014, cele mai pline staţiuni urmând să fie, potrivit rezervărilor, Mamaia şi Vama Veche, iar pentru prima oară în ultimii ani vor veni şi câteva mii de străini, în special din Marea Britanie, Franţa şi Germania. "Aplicarea cotei de TVA de 9% pentru pachetele de turism face ca în acest an ofertele hotelierilor să fie mai complexe decât în anii trecuţi. În plus, şi 1 Mai pică într-o zi de vineri, turiştii având trei zile libere consecutiv la dispoziţie. Din aceste motive, avem o creştere a cererii de vacanţe pe litoral pentru 1 Mai cu 15%", a declarat Mirela Matichescu, vicepreşedintele Autorităţii Naţionale pentru Turism (ANT). Anul trecut au ajuns la mare, în minivacanţa de 1 Mai, aproximativ 52.000-53.000 de turişti, potrivit datelor hotelierilor. Dintre aceştia, peste 25.000 au fost în Mamaia. Nicolae Bucovală, preşedintele patronatului Mamaia, estimează şi în acest an mai mult de 25.000 de turişti în staţiune, urmând să fie ocupate, astfel, toate locurile de cazare. Creşterea din acest an va proveni, în principal, din numărul sensibil mai mare de turişti români în sudul litoralului, dar şi de străini, în principal în Mamaia. "În acest an aşteptăm pe litoral de 1 Mai peste 3.000 de străini, în principal din Marea Britanie, Franţa şi Germania. Promovarea mai intensă făcută în străinătate anul trecut pentru evenimentele făcute pe lotral la început de sezon îşi arată efectele", a afirmat Matichescu. Şi evenimentele organizate la începutul lunii mai în sudul litoralului ar putea aduce mai mulţi turişti. "De 1 Mai avem mai multe evenimente în Mangalia, printre care un festival de maşini tunate şi unul de salsa. Ne aşteptăm ca în staţiunile Neptun-Olimp, Saturn, Jupiter, Venus, Cap Aurora şi Mangalia să avem o creştere a numărului de turişti cu 7%, faţă de cei 22.000 care au venit anul trecut", a spus Cristian radu, primarul Mangaliei.