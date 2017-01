Aproape 85% din drumurile din Horia, pietruite

Administraţia locală din comuna Horia a elaborat, la începutul anului, un proiect pentru pietruirea şi asfaltarea drumurilor săteşti, proiect care a cuprins satele Horia şi Tichileşti, pe care l-a pus în practică chiar de la sfîrşitul lunii februarie. Potrivit afirmaţiilor primarului comunei Horia, Gigel Sava, proiectul prevede pietruirea a trei km şi asfaltarea unui alt km de drum. “Pentru că nu avem bani, nu am plătit încă nici proiectul şi nici lucrările care au fost executate pînă acum. Mai avem aprox. 500 metri de drum de pietruit şi apoi ar trebui să trecem la asfaltări, dar, pînă cînd nu plătim lucrările pe care le-am executat deja, nu mai putem continua proiectul. Situaţia va dura cel puţin pînă cînd vom mai avea alte fonduri. Am sperat că vom finaliza lucrarea la termen, dar pentru că nu vom reuşi, am încheiat un act adiţional prin care am solicitat prelungirea termenului de finalizare a lucrării“, a declarat Sava. Edilul-şef al comunei şi-a exprimat speranţa ca, pînă la finele anului, să finalizeze acest proiect. Valoarea totală a lucrărilor este de 3,084 miliarde de lei vechi şi presupune pietruirea şi asfaltarea străzilor din interiorul comunei Horia şi în mare parte din satul Tichileşti, unde nici măcar drumul spre cimitir nu era pietruit. Odată cu finalizarea acestui proiect, aprox. 85% din suprafaţa străzilor comunei vor fi pietruite. Primarul comunei a mai spus că speră ca pentru restul drumurilor din comună să obţină fonduri structurale, neavînd alte posibilităţi. Potrivit afirmaţiilor sale, Primăria Horia se bazează, de asemenea, pe sprijinul Consiliului Judeţean Constanţa, care “pînă acum, a fost singura noastră scăpare în momente de criză“.