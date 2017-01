Aproape 9.000 de angajaţi din MAI vor fi disponibilizaţi

Conform unui proiect avizat de Comisiile reunite de apărare şi de ordine publică, până la sfârşitul anului, aproape 9.000 de angajaţi ai Ministerului Administraţiei şi Internelor (MAI) vor fi disponibilizaţi. „Numărul de 18.000, vehiculat în ultima vreme este în imaginaţia unora. Niciodată nu am avansat un număr clar, pentru că nu am finalizat acest proces de a identifica toate poziţiile care trebuie eliminate din schemă. Ne oprim undeva la jumătate, aproximativ nouă mii, dar nu este o cifră clar conturată“, a declarat ministrul de Interne, Traian Igaş. Ministrul a adăugat că „vor pleca cei care nu şi-au făcut datoria, vor rămâne cei care sunt profesionişti sută la sută, din toate structurile“. Criteriile care vor fi luate în considerare pentru disponibilizări vor ţine seama de: implicarea în fapte cu caracter penal, analiza antecedentelor disciplinare, comportamentul necorespunzător cerinţelor de etică şi deontologie profesională, pregătirea necesară ocupării postului, experienţa profesională şi evaluarea activităţii profesionale individuale. Inspectoratul de Jandarmi Judeţean (IJJ) Constanţa are deja un deficit de personal, iar noile disponibilizări vor pune instituţia într-o situaţie critică. Anul trecut, 20 de jandarmi au plecat din cadrul IJJ Constanţa, iar în primele două luni ale acestui an au mai părăsit sistemul opt angajaţi. „Nu putem comenta proiectul MAI până când nu vom fi înştiinţaţi oficial despre numărul de disponibilizaţi de la nivelul judeţului nostru”, a declarat purtătorul de cuvânt al IJJ Constanţa, mr. Sorin Trancă. Potrivit documentelor MAI, România ocupă o poziţie care o situează mult peste media existentă în Uniunea Europeană în ce priveşte numărul de lucrători în sectorul de ordine publică: 500 de lucrători la 100.000 de locuitori, cu circa 25% mai mult faţă de media europeană, care este de 400 de lucrători la 100.000 de locuitori.

Florin CICAL, Cristina CARAPCEA

florin.cical@telegrafonline.ro, cristina.carapcea@telegrafonline.ro