Aproape de copiii săraci

„O BUCURIE” „Este o bucurie umană şi profesională pentru că simt că nu trăiesc degeaba pe faţa Pământului...”. Aşa îşi începe preotul paroh Viorel Dădârlad povestea despre cantina socială pe care a deschis-o în urmă cu mai bine de trei ani în localitatea constănţeană Amzacea. Vorbeşte privindu-i pe copiii care mănâncă în jurul unei mese lungi. Au plecat de la şcoală şi, ca în fiecare zi, în drumul spre casă, s-au oprit aici. „A fost o muncă destul de grea. Am preluat această construcţie de la o firmă italiană. Le-am povestit acelor oameni despre intenţia mea de a înfiinţa în acest loc o cantină pentru copiii nevoiaşi şi ei au fost încântaţi de ideea mea. Mi-au spus: „donăm clădirea Bisericii, dar destinaţia nu trebuie să se schimbe! Mi-au fost de mare ajutor. La început a fost destul de greu. Ei mi-au dat materialele de care aveam nevoie pentru a amenaja spaţiul. La început, aici mâncau 15 copii pentru că atât am considerat în acel moment că putem să susţinem. Socoteala nu s-a potrivit, însă, cu realitatea şi au început să vină tot mai mulţi. Atunci mi-am zis: „dacă Dumnezeu aşa vrea, aşa facem şi trebuie să ne chinuim mai mult ca să asigurăm toate cele necesare. Acum vin aici, de luni până vineri, în fiecare zi, în jur de 35 de copii”, povesteşte preotul Viorel Dădârlad.

SCHIMBAŢI Preotul povesteşte că ideea înfiinţării cantinei i-a venit după naşterea fiului său. „După ce mi-a venit pe lume băiatul, am văzut ce înseamnă să ai grijă de un copil. Să ştiţi că nu e greu şi lucrurile de care are el nevoie nu sunt scumpe. Mi-am făcut curaj şi am început acest proiect. Marea mea teamă a fost că nu voi reuşi să ţin deschis acest loc, dar Dumnezeu m-a ajutat şi iată că se împlinesc trei ani de atunci”. Orice copil care calcă pragul cantinei este binevenit. „Nu contează dacă este creştin sau musulman, nu contează vârsta, nu avem reguli. Uneori vin la masă copii pe care nu i-am mai văzut niciodată. Nu este important”, spune preotul Viorel Dădârlad. Când se gândeşte la impactul psihologic pe care acest loc l-a avut asupra micuţilor, zâmbeşte involuntar. „La început, copiii erau timoraţi şi neîncrezători. Îi vedeam uşor speriaţi. Cu timpul, toţi au început să-şi schimbe comportamentul. Acum sunt volubili, sociabili, sunt bucuroşi că se află împreună aici. Chiar îmi amintesc că, la un moment dat, nu am avut salată pentru felul doi. Cei mici, care erau obişnuiţi să primească şi salată, i-au făcut observaţie bucătăresei şi ea mi-a povestit. M-am bucurat foarte tare pentru că în clipa în care începi să ai pretenţii de la viaţă, cred eu, te afli pe drumul cel bun. Este un lucru pozitiv”, spune preotul paroh.

PROIECT Acum îşi doreşte să mai deschidă o cantină socială în localitatea General Scărişoreanu, dar pentru moment nu se încumetă. „Îmi lipsesc clădirea şi curajul că voi reuşi să o menţin şi pe aceea pe linia de plutire. Sper ca timpurile care vin să însemne şi redresarea economică şi în felul acesta să reuşesc să demarez şi acel proiect. Aş avea nevoie de 20.000 de lei ca să încep şi să finalizez construcţia. Încerc să îi strâng”, spune preotul paroh. Ştie că mulţi dintre copiii care calcă pragul cantinei din Amzacea au nevoie de haine groase, aşa că s-a hotărât să le cumpere celor 35 de micuţi jachete de iarnă. În fiecare an, înaintea Crăciunului, un grup de elevi ai Grupului Şcolar de Industrie Alimentară din Constanţa îi vizitează pe cei 35 de copii de la cantina socială din Amzacea. Le aduc jucării, hăinuţe şi alimente. Nici în această iarnă cei mici nu au fost dezamăgiţi. „Este vorba despre activitatea Consiliului Şcolar al Elevilor. Ei s-au ocupat de tot. Au strâns bani, au mers cu o urnă în fiecare zi din clasă în clasă. Apoi au cumpărat alimente pentru această cantină. Ne dorim ca aceşti copii să se bucure de sărbători. Jucăriile pe care le-am adus sunt donate de copii”, a declarat Florentina Zamfira, coordonator proiecte în cadrul Grupului Şcolar de Industrie Alimentară Constanţa.