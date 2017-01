Aproape de înec

O turistă, în vîrstă de 46 de ani, din Bucureşti, a fost la un pas de înec, ieri după-amiază, în staţiunea Eforie Nord. Totul s-a întîmplat în apropierea portului turistic „Ana Yacht Club”. Martorii spun că turista s-a îndepărtat de mal, deşi marea era foarte agitată. Obosită, aceasta nu a mai avut forţa necesară de a se întoarce şi a intrat în panică. „Un bărbat a văzut-o de pe plajă şi a început să strige după ajutor. Am intrat în apă, împreună cu o altă persoană, am înotat pînă la ea şi am reuşit să o aducem la mal. Cînd am scos-o din valuri era conştientă, se ţinea pe propriile picioare. Cineva a sunat la 112. Un alt bărbat care se afla pe plajă a spus că a mai văzut un tînăr care se zbătea să rămînă la suprafaţă, dar e posibil să i se fi părut”, a declarat Constantin Şurubaru, unul dintre turiştii care se aflau ieri pe plaja din Eforie Nord. Victima a fost transportată cu o ambulanţă la spital. Poliţiştii din Eforie, alertaţi la rîndul lor prin linia unică 112, au venit la locul incidentului. Ieri după-amiază, oamenii legii spuneau că declaraţiile martorului, care a susţinut că în apă s-ar mai fi aflat o persoană ce a fost înghiţită de valuri, nu se confirmaseră.