Aproape neconstituţional

IRESPONSABILITATE Discuţiile despre reprezentarea României la Consiliul European au luat o nouă întorsătură. Premierul Victor Ponta a fost diplomat, săptămâna trecută, şi a respectat dorinţa preşedintelui Traian Băsescu de a reprezenta el România la summitul CE ce va avea loc în 22 - 23 noiembrie. Chiar şi aşa, Traian Băsescu nu s-a putut abţine şi a atacat constant în ultimele zile Guvernul Victor Ponta şi pe premier cu declaraţii care mai de care mai acide, continuându-şi campania electorală. Printre altele, el a acuzat partidele politice că au inclus în jocul electoral UE şi instituţiile sale. Declaraţiile uluitoare ale preşedintelui au venit în condiţiile în care tocmai el spunea că, la nivel european, trebuie să arătăm stabilitate politică. Totuşi, el este cel care generează cele mai multe crize şi conflicte politice distrugând astfel imaginea României. Ieri, premierul a refuzat să întoarcă şi celălalt obraz şi a pornit discuţiile pe limba preşedintelui. Premierul a replicat acuzelor aduse de către Băsescu, care i-a catalogat declaraţiile drept „antieuropene“, afirmând că şeful statului este „iresponsabil“ încă o dată şi că „nimic nu e mai antieuropean şi iresponsabil decât să spui, din motive de campanie, că România nu e stat de drept“. Ponta a precizat că declaraţiile sale au fost clare, referindu-se la faptul că politica de coeziune, fondurile structurale şi politica agricolă comună sunt fundamente ale UE. „Aceste lucruri se ştiau şi în 2007, când am intrat în UE, şi în 2004, când au intrat celelalte zece ţări. Nu se poate să meargă Traian Băsescu la Bruxelles să zică: nu mă interesează că România nu mai primeşte bani pentru politica agricolă comună şi pentru coeziune, mă interesează să nu-i supăr eu pe cei care m-au ajutat în vară să rămân preşedinte împotriva a 7,4 milioane de români. De ce nu m-a lăsat Traian Băsescu să merg la Bruxelles? El are de plătit datorii acolo. Or, noi îi cerem să se gândească la România, nu la scaunul lui şi la datoriile lui personale“, a spus Ponta.

JOCURILE LUI BĂSESCU Premierul a arătat că România nu ar trebui să fie de acord să-i revină mai puţini bani în exerciţiul financiar 2014 - 2020 şi că Băsescu ar trebui să se folosească de dreptul de veto pe care îl are respingând propunerea unui oficial european. Ponta arată că România este îndreptăţită să primească un buget mai consistent, iar preşedintele României are responsabilitatea de a lupta pentru acest lucru. Mai mult, premierul a declarat în ultimele zile secretarii de stat, experţii guvernamentali şi consilierii săi au fost la Cotroceni şi „l-au învăţat“ pe preşedinte ce să spună la summit, întrucât şeful statului „habar nu avea“ ce s-a negociat. „Băsescu face ca Ceauşescu când spune că ştie el mai bine de ce are nevoie România“, a mai spus Ponta. La rândul său, ministrul de Externe, Titus Corlăţean, a declarat că speră ca poziţia lui Băsescu la Consiliu să corespundă intereselor României, nu ale PPE. De asemenea, preşedintele Senatului, Crin Antonescu, a explicat că cele două Camere s-ar putea întruni astăzi pentru a dezbate tema reprezentării României la Consiliul European. El spune că „Băsescu a încălcat Constituţia în spirit, nu în măsura în care s-ar discuta de suspendare“. Mai mult, Antonescu a precizat că „jocul“ lui Băsescu este unul electoral, care are alte coordonate decât altă dată, în condiţiile în care, potrivit aprecierii liderului PNL, Traian Băsescu „nu mai contează“ în campania electorală internă şi chiar ar putea să scadă scorul „fragil“ al PDL.