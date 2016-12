Aproape ucişi de gazele emise de vinul în fierbere

E vremea tulburelului şi, în multe beciuri, mustul fierbe în butoaie. Deşi se ştie că există pericolul intoxicării cu dioxidul de carbon degajat în timpul procesului de fermentare, tragediile nu întârzie să apară. În ţară, şapte oameni şi-au pierdut viaţa, iar la Constanţa, un bărbat şi o femeie au fost, ieri, la un pas de a muri intoxicaţi cu dioxid de carbon. Apelul la 112 a fost făcut în jurul orei 11.00 şi anunţa că două persoane zac inconştiente în beciul unei case de pe strada Santinelei, din cartierul constănţean Palazu Mare. Proprietarul casei a intrat în beci pentru a verifica butoaiele, însă dioxidul de carbon emanat l-a doborât. Soţia sa a văzut că întârzie şi s-a dus după el. L-a văzut întins pe jos, plin de sânge, şi a strigat după ajutor. O femeie care locuieşte vizavi de casa lor a intrat în beci, dar şi acesteia i s-a făcut rău şi a leşinat. Şi alţi vecini au sărit să dea o mână de ajutor, dar şi câţiva muncitori care lucrau la asfaltarea străzii. Niciunul nu a îndrăznit să intre în beci, de frică să nu aibă aceeaşi soartă. „Mă pregăteam să plec în oraş şi un bărbat mi-a spus că vecinul Şenol a căzut în beci şi nu are cine să îl scoată. Am intrat în curte şi erau mai mulţi oameni, dar nu vroia să intre niciunul. Am tras aer în piept şi am intrat în beci. L-am legat prima dată pe bătrân cu o funie şi l-am tras afară. Apoi am intrat iar şi am scos-o şi pe femeie. Am simţit şi eu mirosul, dar mi-am ţinut respiraţia cât am putut ca să îi pot salva şi îi mulţumesc lui Dumnezeu că am reuşit. Bătrânul era cu capul sub scară şi avea arcada spartă”, a declarat Georgel Brumea, salvatorul celor doi. Victimele au fost transportate la spital, unde au rămas internate. „Pacienţii sunt victimele unei intoxicaţii cu dioxid de carbon. S-au expus la fermentaţia vinului într-un loc neaerisit. Bărbatul a suferit şi un traumatism cranio-cerebral prin cădere. Starea lor este bună”, a declarat directorul medical al SCJU, dr. Cătălin Grasa.

EROU Tânărul de 25 de ani care i-a salvat pe cei doi din ghearele morţii spune că nu este pentru prima dată când se află la locul potrivit în momentul potrivit. „Acum cinci ani l-am salvat pe un vecin care vroia să se spânzure. L-am văzut pe geam că îşi pusese ştreangul de gât. Am spart un geam ca să intru, i-am pus scaunul sub picioare, i-am tăiat funia şi l-am salvat. Apoi am salvat o fată de la înec şi, acum, aceste două persoane. Nu sunt un erou, m-a trimis Dumnezeu să îi salvez”, a mai spus Georgel Brumea.

PERICOLUL DIN BECI Pentru a nu se număra printre victime, pompierii le recomandă tuturor constănţenilor care fac vin să îşi ia unele măsuri înainte de a intra în locul unde are loc procesul de fermentare. „În primul rând, încăperea în care sunt depozitate recipientele cu must, fie că este magazie sau beci, trebuie să fie ventilată. Dacă spaţiul respectiv nu este prevăzut cu aerisire, pentru a verifica dacă în acea încăpere s-a acumulat dioxid de carbon, se poate face o verificare prin cea mai simplă metodă, respectiv să se intre în încăpere cu o lumânare aprinsă, iar dacă aceasta se stinge, să iasă imediat, deoarece dioxidul de carbon nu întreţine arderea”, a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dobrogea”, slt. Paula Anghel.