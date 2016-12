Aproape una din patru persoane este de religie musulmană

Aproape una din patru persoane din întreaga lume este de religie musulmană, potrivit unui studiu recent care arată că, în mod surprinzător, cei mai mulţi musulmani nu sînt localizaţi în Orientul Mijlociu şi Africa de Nord. Aproape doi din trei musulmani se află în Asia, din Turcia pînă în Indonezia. India, o ţară majoritar hindusă, are cei mai mulţi musulmani din întreaga lume, cu excepţia Indoneziei şi Pakistanului şi de două ori mai mulţi decît Egiptul. În China există mai mulţi musulmani decît în Siria, iar Germania adăposteşte mai mulţi musulmani decît Libanul. În Rusia trăiesc mai mulţi musulmani decît în Iordania şi Libia la un loc. Orientul Mijlociu şi Africa de Nord, care împreună găzduiesc aproximativ unu din cinci musulmani la nivel global, se află pe locul al doilea la numărul persoanelor care au această religie, după Asia.

Există aproximativ 1,57 miliarde de musulmani în întreaga lume, potrivit raportului ”Mapping the Global Muslim Population”, realizat de Pew Forum on Religion & Public Life. Ei reprezintă astfel în jur de 23% din totalul populaţiei globale de 6,8 miliarde. Comparativ, numărul creştinilor este de 2,25 miliarde, potrivit estimărilor din World Religions Database 2005. Brian Grim, cerecetător la Pew Forum, a fost uşor surprins de numărul de musulmani din întreaga lume. ”În ansamblu, numărul este mai mare decît mă aşteptam”, a spus el. Raportul poate - şi ar trebui - să aibă implicaţii pentru politica SUA, a spus Reza Aslan, autorul iraniano-american al bestsellerului ”No God but God”.