„Apropierea” lui Patriciu de Băsescu încinge spiritele în PNL

PATRICIU, LIBER LA OPŢIUNI. Zvonuri cu privire la o reapropiere între Dinu Patriciu şi preşedintele Traian Băsescu, care ar rezulta o „dezmembrare” a PNL, au fost comentate de liderul liberalilor Crin Antonescu: „nu am nimic cu opţiunile oamenilor, cu viziunile lor, că sunt sau nu chiar viziuni, nu mă interesează”. „Nu mă interesează activitatea publicistică, părerile, opţiunile şi acţiunile lui Dinu Patriciu. Este liber să se asocieze cu cine vrea, să creadă ce vrea, să exprime aceste lucruri. Categoric, nici un fel de problemă. E o chestiune de caracter şi de consecvenţă. Atunci când lui Dinu Patriciu îi era greu când Băsescu îl sălta de pe stradă ca pe un infractor, când era victima unui abuz şi noi, eu, mulţi alţi colegi din PNL, cu riscuri de imagine la momentul acela, i-am fost alături. Astăzi, când partidul acesta şi eu ca preşedinte al lui suntem la greu, în sensul că de luni de zile, în fiecare zi, suntem victimele unei campanii de dezinformare, suntem ţintele a tot felul de diversiuni, a tot felul de minciuni, Dinu Patriciu alege să joace şi el, voluntar sau involuntar, un rol în oştirea de strânsură a lui Traian Băsescu. Este opţiunea domniei sale”, a spus Crin Antonescu.

FĂRĂ LEGĂTURI CU USL. Preşedintele PNL a adăugat că, în calitate de preşedinte al PNL şi co-preşedinte al USL, „spun foarte clar şi public că este o minciună completă afirmaţia lui Dinu Patriciu că ar avea cea mai mică legătură cu constituirea USL, cu negocierea semnării protocolului”. „Dinu Patriciu nu a avut şi nu putea avea nici cea mai mică legătură, formală sau informală, cu acest demers politic. Nu avea nicio calitate, după cum nu are nicio calitate în PNL, alta decât cea de simplu membru, nu a fost în niciun fel deranjat sau consultat nici de mine şi nici de liderii PSD. Eu ştiu că am discutat cu Victor Ponta, cu Adrian Năstase, Liviu Dragnea şi cu alţi lideri PSD şi că din partea PNL am purtat aceste discuţii ca preşedinte al PNL, împreună cu Mihai Voicu, cu secretarul general de atunci, Radu Stroe, cu secretarul general actual, Eduard Hellvig, cu alţi vicepreşedinţi ai partidului, în niciun caz cu Dinu Patriciu”, a spus Crin Antonescu.