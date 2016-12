Aproximativ 350 de militari americani şi 11 avioane A-10, precum şi 300 de militari români şi patru avioane MiG 21-LanceR participă, în perioada martie - iulie, la exerciţiul româno-american “Dacian Thunder 2015”, care are loc la Baza 71 Aeriană Câmpia Turzii, judeţul Cluj. Potrivit unui comunicat transmis, astăzi, de Baza 71 Aeriană Câmpia Turzii, exerciţiul are ca obiectiv creşterea nivelului de interoperabilitate şi îmbunătăţirea nivelului de antrenament al personalului român şi american, prin executarea zborurilor în comun. “Exerciţiul româno-american «Dacian Thunder 2015» se desfăşoară între 27 martie şi 7 iulie, la Baza 71 Aeriană Câmpia Turzii. Forţele Aeriene Române participă la exerciţiu cu aproximativ 300 de militari, piloţi şi personal tehnic, patru aeronave MiG-21 LanceR şi şase elicoptere IAR-330 Puma, de tipul SOCAT şi MEDEVAC, iar Forţele Aeriene Americane cu aproximativ 350 de militari, 11 aeronave A-10 şi tehnica de deservire aferentă", se arată în comunicat. Potrivit acestuia, exerciţiul are ca obiectiv creşterea nivelului de interoperabilitate şi îmbunătăţirea nivelului de antrenament al personalului român şi american, prin executarea zborurilor în comun. Reprezentanţii Bazei 71 Aeriană Câmpia Turzii au adăugat că joi va avea loc "Ziua Distinşilor Vizitatori" din cadrul exerciţiului bilateral “Dacian Thunder”, la care sunt aşteptaţi oficiali din partea Ministerului Apărării Naţionale.