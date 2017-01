Apusul de soare al frizerului

Înainte, în anii tinereţii mele, frizerul era, în materie de corupţie, inamicul public nr. 1. Toată lumea se temea de halatul lui cu buzunare late şi adînci. O tunsoare Cicero, cu ciubuc cu tot, te băga direct în faliment. Proletariatul se tundea, de regulă, zero. Cu alte cuvinte, de cîţi bani avea în portofel. Astăzi, rasul în cap a devenit apanajul mafioţilor. E la modă chelia. În anii cînd frizerul reprezenta etalonul nemuritor al corupţiei socialiste, cei fără păr în cap umblau camuflaţi cu diverse peruci. Ce să caute un individ fără podoabă capilară în frizerie? Bătea la ochi. Stîrnea suspiciuni. Punea pe gînduri serviciile de securitate. Frizerul a dominat, ani de-a rîndul, toate topurile corupţiei din Republica Socialistă Romînia. La numai cîteva puncte în clasament, era urmat de ospătarul veşnic beat mangă. Frizerul îşi menţinea avantajul graţie golaverajului mai bun. Ori de cîte ori se împuţeau lucrurile în ţara asta, era scos la interval frizerul, bănuit că are apucături şi metehne capitaliste. Biografia lui acoperea spaţiul dedicat de comunişti înfierării imperialismului. Cînd erau prezentate ample expuneri pe tema mucegăirii sistemului occidental, făcîndu-se diverse comparaţii în privinţa nivelului de trai, propagandiştii înfierau cu mînie proletară stilul de muncă haotic al frizerului scăpat din frîu la orele de educaţie socialistă. Textierii de circumstanţă compuneau satire şi parodii cu frizeri puşi pe căpătuială. Brigăzile artistice se concentrau cu cupletele lor în jurul aceluiaşi personaj. Astăzi, în capitalismul de cumetrie, toate minusurile din viaţa noastră sunt puse de cei aflaţi la putere pe seama crizelor de tot felul, culmea, care bîntuie de pretutindeni! Mă întreb cum de a fost uitat frizerul! De ce mai marii zilei au uitat de capacitatea lui uluitoare de a căra în spate toate acuzele şi criticile zilei! Vorbim de oligarhi şi de grupurile de interese. Generalităţi, domnule! În situaţii precum cele de mai sus, poporului îi place să-i dai exemple clare şi la obiect. Să nu vorbeşti la grămadă. În epoca comunistă, cu cacofonie cu tot, se ştia cine profită de sudoarea oamenilor muncii. Frizerul şi ospătarul, astăzi, două piese rare în angrenajul complicat al corupţiei din ţara noastră. S-au lăudat tot felul de indivizi, mă refer la cei care au ajuns la putere, că ne vor scăpa de corupţie. Aiurea. Corupţia e dată dracului! S-au aplicat tot felul de capcane şi procedee. A încercat blonda de la Cotroceni şi cu bileţele roz strecurate sub papionul lui Tăriceanu. Degeaba. Dumnealui le citea, ca un singuratic ce este, pe Insula Şerpilor sau în diverse alte locaţii ascunse de privirile iscoditoare ale opiniei publice. Preşedintele, ştiţi care, al nostru, vreau să zic, a pus la cale diversiuni cu cîrnaţi secuieşti şi a bătut toba ungurească la pomana porcului. Mă rog, fiecare a făcut ce a putut ca să iasă în evidenţă. Eu cred că un frizer ar fi rezolvat problema corupţiei de la noi. Tot frizerul, al cărui apus de soare se vede de peste tot, ar fi putut face funcţionale ţepele lui Băsescu…