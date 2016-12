Apusul lui Haşotti

În ultimele zile, liberalul Puiu Haşotti a fost luat la ţintă de presă. În politică, mai mult decît în alt domeniu de activitate, greşelile se plătesc scump. La Constanţa, am avut numeroase exemple de acest gen, dar, aşa cum se întîmplă deseori pe la noi, nimeni nu vrea să înveţe nimic din trecutul altora. Numeroşi domni, dintre cei cu pretenţii la statutul de lideri inegalabili, au trecut, în fapt, prin politică, precum gîsca prin apă. Foarte puţini sînt cei care au lăsat ceva în urma lor… Domnul Haşotti nu a învăţat că în politică nu este loc de sentimente şi de gesturi caracteristice liceenilor. Înţeleg ataşamentul domniei sale faţă de Tăriceanu, cu toate că nu pare a fi sincer în dragoste, dar, în situaţii extreme, precum cele generate de schimbarea macazului în PNL, mişcare previzibilă, nu e loc pentru sentimentalisme ieftine şi lacrimi de crocodil. Puiu Haşotti putea plînge în tăcere despărţirea de fostul lider al peneliştilor de pretutindeni, dar nu trebuia să tragă partidul după el în zona telenovelistică a politicii. Eu cred că, înaintea Congresului, se impunea o analiză mult mai lucidă în PNL Constanţa. Mă tem că Puiu Haşotti a dat tonul proastei orientări a liberalilor constănţeni în funcţie de starea sa sufletească şi de noianul de amintiri care îl năpădesc atunci cînd priveşte lung şi duios portretul lui Călin Popescu Tăriceanu. Nu cred că toţi liberalii constănţeni au fost la unison pro Tăriceanu. Spun asta pentru că ştiu că sînt destul de mulţi activişti bine ancoraţi în concret, mult mai lucizi şi mult mai apropiaţi de realitate. Trebuie să fii un naiv sau un visător incurabil să nu ţii seama de situaţia la zi. Din cîte ştiu eu, au fost suficiente semnale care anunţau trecerea fostului premier pe “linie moartă”. Bun, s-a întîmplat ca domnului Haşotti să nu-i mai iasă socotelile făcute în preajma amicului său cu nume de poveste. După cum ştim cu toţii, Tăriceanu a pierdut şefia PNL. Într-o astfel de situaţie, cum este şi firesc, toţi cei care l-au susţinut trebuie să se retragă din lumina reflectoarelor. Aşa e firesc. Aşa se cuvine. Aşa se întîmplă după orice bătălie politică. Nu am înţeles de ce, în ciuda experienţei politice pe care o are, Puiu Haşotti s-a grăbit să schimbe macazul cînd Tăriceanu era încă, după cum se spune, “cald”! Mult mai convingător şi mai strălucitor, ca atitudine şi reacţie, ar fi fost dacă s-ar fi menţinut pe aceeaşi linie. De ce atîta grabă în a-l convinge pe Crin Antonescu de loialitatea şi sprijinul neprecupeţit al liberalilor constănţeni?! De ce domnul Haşotti s-a simţit obligat să se contrazică, practic, singur, ca şi cum nu domnia sa l-ar fi săltat în slăvi pe Tăriceanu? Să-l fi îngrijorat faptul că nu a mai fost ales în structurile naţionale de conducere ale PNL? Că riscă, în acest fel, să piardă rolul de “vîrf de lance” pe care l-a jucat cu brio sub conducerea lui Tăriceanu? Mă tem că domnului Haşotti îi displac poziţiile din linia a doua şi a treia a partidului. Schimbarea de macaz de la Tăriceanu la Crin este, în opinia mea, o mişcare inutilă. Sînt convins că, din start, după victoria sa în alegerile de partid, Crin Antonescu a pornit la drum decis să facă pe deplin curăţenie în partid. Nu-l văd pe domnul Antonescu butonînd partidul alături de foştii colaboratori apropiaţi ai lui Tăriceanu. Fie şi numai din principiu. Cred că sînt mai utili pentru domnia sa cei care, precum Orban, au anunţat înainte de start că merg alături de el pînă în pînzele albe. Aceeaşi atitudine o va adopta şi în cazul organizaţiilor judeţene din teritoriu. Este exclus ca domnii care au jucat pe mîna lui Tăriceanu să fie tot ei primii la plăcinte! Asta este regula de bază a jocurilor politice. Am avut, în acest sens, zilele trecute, parte de o demonstraţie de forţă fără de cusur. Dăianu şi Cioroianu au fost retrogradaţi în divizia secundă, cu toate că se căzneau de multă vreme să se caţere în fruntea listelor pentru alegerile europarlamentare. Există un om care poate readuce corabia PNL Constanţa pe linia de plutire. Mă refer la George Dragomir. Cu o condiţie. Domnul Puiu Haşotti să se rezume numai la activitatea sa de senator…