„Ar fi cea mai frumoasă zi de când m-am lăsat de fotbal“

FC Viitorul a început în forță partea a doua a sezonului 2016-2017, obținând două victorii, 2-1 cu Dinamo București și 3-0 cu Pandurii Tg. Jiu, iar seria pozitivă a jucătorilor antrenați de Gheorghe Hagi continuă. Cu șapte victorii consecutive, Viitorul s-a instalat pe prima poziție a clasamentului, iar succesul de luni seară, din partida cu Pandurii, l-a mulțumit pe Gică Hagi în proporție de 50%: „Ne interesa foarte tare rezultatul. În prima repriză am dominat adversarul de o manieră incredibilă, ne-am creat ocazii, dar în repriza a doua nu am fost mulțumit. Fiecare a vrut să iasă în evidență, nu a mai jucat colectiv, a jucat individual. O repriză confuză, care nu mi-a plăcut”. Dacă Hagi și-a criticat elevii pentru prestația din repriza a doua, evoluția foarte bună a jucătorilor de la Viitorul în acest campionat a fost remarcată și de antrenorul Pandurilor, Flavius Stoican, care a spus că a întâlnit viitoarea campioană a României.

Managerul tehnic al Viitorului privește cu optimism spre play-off, așteptând ca formația să obțină un rezultat mare la finalul sezonului: „Sunt fericit, pentru că sunt șapte victorii la rând. Privim înainte cu încredere și cu curaj. Am căpătat și noi puțină experiență în ceea ce privește play-off-ul. Ar fi o surpriză mare anul acesta ca noi să ajungem între primele trei. Ar fi o performanță istorică, frumoasă, incredibilă pentru noi. Avem și noi atuurile noastre și încercăm să le fructificăm. Le va fi greu tuturor echipelor să joace cu noi”.

Nemulțumirea lui Gică Hagi este legată de absența spectatorilor, în condițiile în care Viitorul este pe primul loc: „Sper ca această perioadă bună a noastră să aducă spectatori mai mulți la stadion. Personal, în seara asta, sunt puțin decepționat, pentru că echipa este pe primul loc, echipa joacă frumos, infrastructură există, condiții există, dar, din păcate, puțini spectatori. O mare întrebare a fotbalului românesc. De ce sunt așa de puțini spectatori la stadion? Sperăm ca până începe play-off-ul să facem o campanie pentru a avea spectatori. Probabil că lumea este învățată să vadă meciul la televizor și să se ducă în piață să zică ceva”.

GICĂ HAGI ȘI MIRAJUL TITLULUI

„Ar fi cea mai frumoasă zi de când m-am lăsat de fotbal. Dacă s-ar întâmpla, ar fi ceva fantastic pentru mine. Am investit în proiectul acesta. Timp, tineri, talentați. Așa am denumit prima dată proiectul meu. Nu credeam că putem ajunge aici, cu toate că am spus-o, dar când muncești și faci lucrurile cum trebuie, mai devreme sau mai târziu, cică uleiul iese la suprafață. Eu am câștigat un lucru. M-am făcut un bun antrenor. Eu am oferte. Trebuie să mă duc să câștig în Europa, fie că va fi o echipă de club sau o națională. Ambiția mea este să fiu cel mai bun. Eu nu vorbesc, eu muncesc. Acesta este destinul meu. Să muncesc. Sunt creativ, sunt iute la minte, nu sunt inteligent. Echipa joacă, de aceea suntem pe primul loc. Eu am învățat de la toți antrenorii. Nu cred că alții sunt mai buni decât mine, dacă ești pregătit”, a declarat Gheorghe Hagi.

