Ar fi fost prea frumos...

Ultima etapă înaintea întreruperii campionatului a adus la Constanţa campioana Rulmentul Braşov, într-o reeditare a finalei Challenge Cup din sezonul trecut. Pornite cu şansa a doua, elevele lui Dumitru Muşi au visat la revanşă, dar şi la un cadou pentru antrenor constănţean, care îşi serba ziua numelui. Drept urmare, începutul meciului a scos la iveală o formaţie gazdă extrem de motivată. Pe fondul unei lupte încrîncenate, dar şi al numeroaselor greşeli, primele cinci minute nu au adus niciun gol. Treptat, cele două combatante au părut să-şi intre în mînă, însă niciuna nu a avut forţa să se distanţeze pe tabela de marcaj la mai mult de un gol. Finalul primei reprize a adus două eliminări în tabăra oaspetelor, dar şi două aruncări de la 7 metri irosite de constănţence, astfel că Rulmentul a intrat la cabine cu două goluri avantaj: 10-8. Mitanul secund a debutat în nota de dominare a ardelencelor, dar CS Tomis a răspuns rapid. Trei reuşite consecutive şi gazdele au revenit la conducere, 14-13, ba chiar au avut şi şansa de a se distanţa. Erorile au schimbat însă situaţia şi campioana a preluat ostilităţile, conducînd mereu la două golurile. Obosite, după ce au evoluat mai tot jocul în aceeaşi formulă, elevele lui Muşi au căzut pe final şi diferenţa s-a mărit chiar în secundele de final: 23-19. Au marcat Druţu 6, Strungaru 4, Dospin 3, Pîrîianu 2, Georgescu 2, Mateescu 1, Blebea 1 - pentru CS Tomis, Ylmaz 7, Vintilă 4, Neagu 3, Răceala 2, Spriridon 2, Yaman 2, Avădanii 1, Niculae 1, Şorodoc 1.

La finalul partidei, cei doi tehnicieni, Mariana Tîrcă şi Dumitru Muşi, s-au felicitat pentru spectacolul oferit. “A fost un joc de angajament şi mă bucur că am cîştigat, mai ales că trecem printr-o perioadă dificilă din punct de vedere al încrederii, care lasă urme în prestaţia echipei. Am făcut multe greşeli tactice, în special în situaţii unu la unu“, a declarat fosta mare handbalistă. “Din păcate, pronosticurile s-au adeverit, chiar dacă am sperat că Rulmentul va fi afectată după ratarea calificării în Ligii Campionilor. Nu am reuşit să avem linişte în joc pentru jucătoarele acuză o lipsă de experienţă care nu se poate cîştiga decît în timp. Sunt mulţumit totuşi că ne-am ţinut aproape de o formaţie de talia Rulmentului“, a declarat Muşi.

Celelalte rezultate ale etapei a zecea: HCM Baia Mare - Rapid CFR Bucureşti 26-21; Universitatea Timişoara - Oltchim Rm. Vîlcea 23-45; Mureşul Tg. Mureş - HCM Roman 33-35; Universitatea Cluj - Oţelul Galaţi 31-28; HC Dunărea Brăila - HC Zalău 25-21; Astral Poşta Cîlnău - Cetate Deva 28-23.

După această rundă, campionatul s-a întrerupt pînă pe 10 decembrie datorită acţiunii reprezentativei naţionale.

Clasament

1. Oltchim Rm. Vîlcea 10 10 0 0 347-233 20

2. Rulmentul Braşov 10 9 0 1 294-226 18

3. U. Jolidon Cluj 10 8 0 2 282-253 16

4. HCM Roman 10 7 0 3 267-273 14

5. Dunărea Brăila 10 6 1 3 278-261 13

6. Astral Poşta Cîlnău 10 6 0 4 286-247 12

7. TOMIS CONSTANŢA 10 6 0 4 249-248 12

8. HCM Baia Mare 10 5 0 5 253-252 10

9. CSM Cetate Deva 10 4 0 6 248-254 8

10. Oţelul Galaţi 10 3 0 7 252-252 6

11. HC Zalău 10 3 0 7 234-252 6

12. Rapid CFR Bucureşti 10 2 0 8 239-286 4

13. U. Timişoara 10 0 1 9 249-350 1

14. Mureşul Tg. Mureş 10 0 0 10 236-317 0