Ar fi putut salva vieţi Clinică de Chirurgie Cardiovasculară la standarde europene, fără medici

Activitatea desfășurată în cadrul Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară a Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) din Constanța este tot mai redusă, în ciuda dotărilor și a condițiilor de cazare la nivel european, după ce șeful Clinicii, dr. Marius Militaru, și soții anesteziști dr. Arhire (Dorin și Nicoleta) au fost trimiși în arest la domiciliu, sub acuzația de luare de mită. ”Practic, în clinică, în prezent se mai fac doar intervenții vasculare. Singurii care puteau face operații de mare anvergură, operații pe cord, erau șeful Clinicii, dr. Marius Militaru, alături de cei doi anesteziști. Vreau să spun că nu orice anestezist poate lucra în acest domeniu. Ei erau specializați pe așa ceva”, a declarat, pentru ”Telegraf”, managerul SCJU, dr. Dănuț Căpățînă. Așa se face că pacienții nu au de ales și trebuie să ia, din nou, drumul către alte spitale din țară.

CE SPUN BOLNAVII ”Personal, eu cred că este o mare bătaie de joc față de noi, bolnavii. Este inadmisibil să avem o asemenea Clinică și să nu avem medici. Trebuia să fiu operat pe cord și am aflat că nu are cine să o mai facă. O să mă duc la București, unde trebuie să o iau de la capăt cu toate analizele. Bani și iar bani. Am înțeles că doctorii de aici, care erau extraordinari, au fost luați pe sus de ăia de la DNA pentru că ar fi cerut bani unor pacienți. Dacă au făcut așa nu este corect, dar până la urmă puteau să-i amendeze, să-i cerceteze, dar să le interzică să mai opereze, să salveze vieți?”, a spus un constănțean care a primit recomandarea să fie operat pe cord. Nu este singurul indignat de faptul că în Secția de Chirurgie Cardiovasculară a SCJU Constanța nu mai are cine să opereze. ”Știu că acești oameni care au primit interdicție să mai intre în spital au fost aduși cu mari eforturi de la București. Dr. Militaru am înțeles că opera de ani buni și prin Germania. Sunt doctori foarte pricepuți, renumiți. Noi acum ce facem? Cine se gândește și la noi, bolnavii, care avem drepturi egale, până la urmă, cu toți bolnavii din țară? Să fim serioși, dacă ăștia de la DNA ar fi corecți ar trebui să se golească spitalele din România de doctori. Am plătit o viață asigurările de sănătate ca acum să fim lăsați să murim?”, este declarația unui alt constănțean, cunoscut cu grave probleme cardiace.

CE SPUNE CMR Nu demult, și președintele Colegiului Medicilor din România (CMR), prof. univ. dr. Vasile Astărăstoae, a declarat, pentru ”Telegraf”, că implicarea procurorilor în sistemul sanitar, așa cum se întâmplă în prezent (intervențiile lor fiind catalogate de el drept brutale), constituie un aspect important. ”Fie că este DNA, fie că este DIICOT, nu trebuie să se procedeze așa, pentru că nu văd ce pericol social ar putea să prezinte un medic dacă îl lasă în libertate, îl lasă să lucreze. Pe aceste instituții de forță nu le interesează dacă o secție nu mai funcționează sau funcționează la parametrii de avarie”, a spus șeful CMR.

”NU ERAU OMAR HAYSSAM, SĂ PLECE CU VAPORUL” În ceea ce privește cazul medicilor de la Constanța, prof. dr. Astărăstoae a spus, pentru ”Telegraf”, că ei puteau să fie judecați în stare de libertate, nu în arest la domiciliu, să poată profesa, pentru că nu erau Omar Hayssam, să plece cu vaporul. ”Din nefericire, constat că, în ultima vreme, instanțele de judecată nu se gândesc la repercusiuni”, a adăugat profesorul. Pe lângă spitalul constănțean, pe lista neagră se află, printre altele, și Spitalul de Arși din București, unde au fost arestați 20 de medici. Și un spital din Pitești a rămas fără ginecologi. ”Peste tot în țară, această campanie împotriva medicilor a creat un climat care-i determină pe medici să plece pe capete”, a spus șeful CMR.

Eforturi, reușite, piedici

Patologia cardiovasculară constituie o reală problemă în întreaga lume, aşa că, de la an la an, asociaţii de pacienţi, dar şi autorităţi din sistemele de sănătate caută soluţii pentru ca numărul bolnavilor de inimă să scadă, iar cei care sunt deja afectaţi să-şi ducă boala pe „picioare” fără prea mari probleme. Şi pe plan local, autorităţile au căutat și au găsit soluții să dezvolte sistemul de sănătate, similar marilor spitale, pentru ca pacienţii să beneficieze de serviciile medicale de care au nevoie, mai ales dacă vorbim despre patologia cardiovasculară. La Constanţa, cea mai mare unitate sanitară din judeţ, dar şi din Dobrogea - SCJU -, la iniţiativa Consiliului Judeţean Constanţa, a inaugurat, pe 23 mai 2012, o nouă Secţie de Cardiologie Intervenţională şi un Departament al Inimii, conform recomandărilor de la Davos 2011, ale Societăţii Europene de Cardiologie, Societăţii Europene de Chirurgie Cardiotoracică şi Societăţii Europene de Intervenţii Cardiovasculare Percutane, ca o dezvoltare firească a Heart-Teamului constituit deja şi funcţional încă din iulie 2011. Acum, după mai bine de doi ani, activitatea este aproape stopată.