Ar putea rămâne paralizat dacă nu se operează urgent în Thailanda

Nicolas Gălățanu, un băiețel de 5 ani, suferă de o cumplită madalie care îi atrofiază progresiv toți mușchii. Boala s-a declanșat de când copilul avea 8 luni, iar singura șansă pe care o are ca să nu rămână paralizat pentru tot restul vieții vine din îndepărtata Thailandă, de la Clinica Better Being din Bangkok. Transplantul de celule stem care-l va face bine pe Nicolas costă 32.200 de dolari, bani pe care familia nu îi are. Deși boala se agravează pe zi ce trece, copilul este mereu cu zâmbetul pe buze și plin de vise la care spune că nu o să renunțe niciodată. Chiar și în timpul exercițiilor de recuperare pe care le face în fiecare zi, Nicolas visează să ajungă un mare fotbalist și să arate lumii întregi că tot răul din viața lui va avea un final fericit. “Lasă, mami, fii curajoasă, eu o să mă fac bine și o să joc fotbal mai bine decât fotbaliștii de la televizor. Sunt sigur că o să mă fac bine curând”, este mesajul pe care Nicolas i-l transmite zilnic mamei sale. Ca să nu rămână paralizat pentru tot restul vieții, părinții l-au programat deja pe băiețel pentru operația din Bangkok, pentru perioada 20 aprilie - 20 mai 2015, lună în care i se vor face opt implanturi de celule stem, ce-i vor grăbi vindecarea. În acest sens, Asociația “Salvează o inimă” a demarat o campanie pentru strângerea celor 32.200 de dolari, din care organizația a reușit să strângă jumătate în timp-record, iar donațiile pot fi făcute atât pe platforma de donații online - https://salveazaoinima.ro/campaigns/nicolas-galatanu/ (prin card, PayPal sau SMS), cât și în conturile bancare deschise pe numele mamei sale, Marinica Gălățanu: RO74RZBR0000060015488603 (lei) sau RO29RZBR0000060017460162 (euro). ”Mai trebuie să trecem încă un hop, unul foarte important. Cu ajutorul dumneavoastră și al lui Dumnezeu, Nicolas al meu se poate întoarce de la operație pe propriile picioare. Vă mulțumim din suflet pentru tot sprijinul pe care ni l-ați acordat până acum și bunul Dumnezeu să ne ajute pe toți și de acum încolo”, este mesajul emoționant al Marinicăi Gălățanu, mama lui Nicolas.