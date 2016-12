Arabia Saudită vrea să se... elibereze de dependența de petrol

Au trecut aproape opt decenii de la descoperirea primelor zăcăminte de petrol în Arabia Saudită și Guvernul pare decis să... elibereze regatul de dependența de petrol. În acest scop, Executivul saudit a lansat o nouă serie de reforme pentru a face tranziția către o economie non-dependentă de petrol, scrie Bloomberg. Noul plan se bazează pe creșterea infrastructurii, găsirea de noi linii de finanțare și reducerea cheltuielilor, inclusiv cele sociale. Prințul Mohammed bin Salman spune că autoritățile trebuie să genereze până la 100 de miliarde de dolari pe an, pe lângă veniturile din petrol, până în 2020. Reducerea subvențiilor la combustibil, electricitate și apă va aduce 30 de miliarde de dolari pe an, în timp ce adăugarea TVA va genera încă 10 miliarde de dolari pe an. Deși investitorii vor îmbrățișa planul, cel mai probabil, regatul va întâmpina dificultăți în implementarea lui.

Datoria publică a țării, care în 2014 era cea mai mică din lume, se estimează că va crește cu 25% până în 2017, conform FMI, care a spus în octombrie 2015 că regatul riscă să își epuizeze rezervele financiare în cinci ani, fără măsuri sustenabile. O parte-cheie din planul Arabiei Saudite este să vândă sub 5% din gigantul petrolier de stat Saudi Aramco, care ar reprezenta cea mai mare listare publică inițială. Chiar și vânzarea unei mici participații ar domina bursa arabă, reglementată puternic, și Tadawul, care are o capitalizare de aproximativ 409 miliarde de dolari. Valoarea Aramco este estimată la 2.000 de miliarde de dolari.

