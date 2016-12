Arafat despre intervenția de ieri: „Nu există mai repede de atât”

Dr. Raed Arafat spune că informaţiile pe care le are până acum arată că în cazul elicopterului prăbușit în lacul Siutghiol nu se putea interveni mai repede în condițiile organizării existente, care a permis ca în mai puțin de 16 minute toate echipajele de intervenție să fie la fața locului. Secretarul de stat în MAI Raed Arafat a declarat, astăzi, la Spitalul Judeţean din Constanţa, că la Ministerul de Interne se pregăteşte o analiză a modului în care s-a intervenit în cazul elicoperului SMURD care s-a prăbușit în lacul Siutghiol, dar informațiile de până acum arată că s-a intervenit în timp util. "La Bucureşti, la centrul de comandă al MAI se pregăteşte tot firul situaţiei, cu ore, cu minute, cu tot, care va fi pus la dispoziţia domnului prim-ministru în cursul acestei zile şi care va fi dat publilcităţii pentru a se înţelege ce s-a întâmplat", a declarat Arafat. El a spus că, din informaţiile pe care le are în prezent, primul echipaj de intervenţie a ajuns la faţa locului la ora 16.25, după apelul la 112 înregistrat la ora 16.11. ”Din timpii pe care îi am și care au fost dați, da, nu există mai repede decât atât să intervii în condițiile organizării existente, care a permis ca sub 16 minute să ai toate echipajele de intervenție la fața locului. Avem apelul la 16.11 și la 16.30 deja era toată lumea acolo și șefa SMURD a spus că atunci când a sosit la fața locului, adică la 16.35-16.40, pe apă erau deja două ambarcațiuni ale pompierilor”, a declarat Arafat, întrebat dacă el consideră că s-a intervenit la timp. Întrebat, de asemenea, cum s-ar fi putut interveni pentru ca cele patru persoane să fie salvate, Raed Arafat a răspuns: ”Sunteți convinși că aceste patru persoane puteau fi salvate imediat, în viață? Eu nu știu acest lucru”. Arafat a recunoscut că prima victimă scoasă din apă, medicul Laura Vizireanu, a fost adusă la mal cu o barcă pescărească, el spunând că împreună cu victima se afla în barcă şi un paramedic pompier. "S-a intervenit şi cu nave de pompieri şi cu nave de pescari din zonă. Cum este şi normal, oamenii au intervenit când au văzut ce s-a întâmplat, dar în ambarcaţiunea care a adus-o la mal pe colega noastră era un paramedic pompier, asta este dovada că pompierii erau acolo. Dar restul pompierilor au rămas acolo să continue cercetările şi un coleg paramedic a venit cu barca de pescari la mal", a spus Raed Afarat. Arafat a precizat că primele două victime au fost scoase din apă de către scafandrii de la ISU, iar celelalte două de scafandrii MApN, intervenţia acestora fiind dificilă.