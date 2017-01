ARAS solicită măsuri pentru limitarea infecțiilor cu HIV/SIDA, hepatită B și C

12:24:26 / 06 Noiembrie 2016

Dak solicita ii rezolvata" treaba

SA FIM SERIOSI CUI CUI CERETI DNL-UI VOICULESCU SI DNL-UI CIOLOS. NU AVRTI TREABA DINSI SINT PE DINAFARA NEVOILOR NORMALE FIRESTI. UNUL II ONG-IST ALNSANATATI MINISTRU. CELALALT II TEHNOCRAT"' SE VRA MINISTRU. CINE SA AVADA NEVOIELE CELOR CU HIV SINT DOAR NISTE NUMERE PT EI. SI NIMIC ALTCEVA,NU LE PASA DECIT DE INTERESE PERSONALE. O DAU TARE CU CLPROGRAMUL ONCOLOGIC DAR FAC NIMIC. SPERATI SA INTELEAGA UN CANCER IN FAZA TERMINALA UN OM CI CITOSTATICE PE BANI. SA MAI INTELEAGA OARE LIPSA MED VIRALE PT INF HIV SIDA. NUUU NU AU TREABA IS PE LINGA CU TOTUL. HILIZESC LA TV EXPLICA SRRIOSI SI CAM ATIT. FAPTIC IS ZEEEERO DA DA BARAT. TREC SI ALEGERILE VEDEM CE SE APEGE. E 1DEC II ZIUA SOPDARITATI CU PERS HIV. DAAA SIGUR V-OR SPUNE 3 VORBE MAXIM DUPA VIATA TRAIUL LE VA FI ACELASI GREU DAAA SJ GRIJI PT ELECTORAT. SA AVETI PARTE EXACT DE CEA CE AVETI IN SUFLET SI CIT INTERES AFECTIUNE ARATATI CELOR CARE MAI SPERA SA TRAIASCA. DAAA EU UNUL FIIND INFECTAT MA URASCA PE VOI NU NU DOAR REGURGITEZ.