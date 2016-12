Arbitri agresaţi în Liga a IV-a la fotbal

Comisia de Disciplină din cadrul Asociaţiei Judeţene de Fotbal va avea mult de muncă săptămâna aceasta! În etapele cu numerele 5 şi 6 din Liga a IV-a, mai mulţi arbitri au fost agresaţi.

- La meciul Perla Murfatlar - Gloria Băneasa 1-0, din Seria Est, etapa a cincea, arbitrul de centru Laurenţiu Ciuchiţă a notat următoarele: „După încheierea partidei, delegatul echipei Gloria Băneasa, Radu Nicolae, a intrat în vestiarul arbitrilor şi m-a lovit cu capul în plină figură fără motiv, după care a părăsit vestiarul”.

- La partida Carsium Hîrşova - Ştiinţa Poarta Albă 2-3, din Seria Vest, etapa a cincea, asistentul Valentin Gheorghe a întocmit un raport suplimentar în care a notat: „Între minutele 60 şi 70, mai mulţi spectatori ai gazdelor au aruncat în direcţia mea cu pietre de dimensiuni mici, câteva dintre ele lovindu-mă în ceafă şi în cap. După o discuţie a arbitrului de centru, Constantin Zelcă, cu delegatul echipei gazdă, Gheorghe Neagu, lucrurile s-au liniştit. La finalul meciului, în drum spre vestiare, un spectator m-a lovit cu piciorul, în pulpa piciorului drept. La plecarea de la stadion, am constatat că maşina mea personală suferise avarii provocate de aceiaşi spectatori care m-au ameninţat în timpul meciului: roţile erau dezumflate, uşa zgâriată, iar capacul de la oglinda din dreapta furat”.

- La meciul AS Cogealac - GSIB Mangalia, din Seria Est, etapa a şasea, arbitrul Veli Selatin a fluierat finalul înainte de încheierea prelungirilor dictate de arbitru, după ce a fost lovit de un spectator. Iată ce a relatat Veli Selatin în raportul său suplimentar: „În al treilea minut de prelungiri din cele patru arătate, jucătorul Adrian Foamete, de la gazde, a fost eliminat pentru injurii repetate la adresa arbitrului asistent Alexandru Sofronie. După reluarea jocului, la faza următoare, m-am trezit cu Adrian Foamete pe terenul de joc şi în posesia mingii (n.r. - !!!). Am oprit jocul pentru ca Foamete să părăsească terenul şi imediat am fost înconjurat de jucătorii echipei gazdă, iar unul din grup, cel cu nr. 14 (Alexandru Zelcă), m-a bruscat. Au pătruns pe teren şi spectatorii, iar unul dintre aceştia m-a lovit cu piciorul în stomac. Fiind în imposibilitate de a continua, am fluierat finalul jocului, după care spectatorii au început să ne înjure şi să ne ameninţe că nu mai plecăm de acolo. Menţionez că Adrian Foamete, văzând că lucrurile degenerează, ne-a asigurat protecţia până am ajuns la maşină”.

- Iată şi un caz din Campionatul Judeţean, Seria Est, etapa a patra. Meciul Vulturii Cazino Constanţa - Recolta Negru Vodă 2-4 a fost arbitrat de Fernando Costache, care a notat următoarele: „La finalul jocului (n.r. - disputat pe terenul CFR), un spectator îmbrăcat în trening roşu m-a lovit cu pumnul când ne aflam în tunel. Apoi, jucătorul cu nr. 14, Mihai Vanghelici, m-a lovit cu pumnul în faţă, iar jucătorul cu nr. 3, Dincer Ziadin, m-a scuipat. De asemenea, antrenorul echipei gazdă, pe care în min. 33 l-am trimis în tribună pentru că a intrat pe teren şi m-a înjurat, m-a ameninţat că îmi va rupe un picior”.