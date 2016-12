Arbitri agresaţi la Mangalia

După incidentele din partidele de juniori FC Farul - FC Viitorul (duminică, scor 0-1 la juniori A) şi FC Viitorul - ACSSF Farul 2010 (marţi, scor 3-0 la juniori C), un alt eveniment nedorit a atras, din păcate, atenţia. Ieri, la Mangalia, într-o partidă din Campionatul Naţional al juniorilor D, desfăşurată între Grupul Şcolar “Ion Bănescu” Mangalia şi ACSSF Farul 2010 Constanţa, arbitrul întâlnirii, Florin Nae, a fost nevoit să fluiere finalul jocului în min. 38 (min. 8 al reprizei secunde, se joacă două reprize a câte 30 de minute). După cum a mărturisit Florin Nae, acesta a fost agresat de antrenorul echipei ACSSF Farul 2010, Grigorie Tudor, după ce a acordat o lovitură de la 11m pentru GSIB Mangalia. „După acordarea loviturii de la 11m, antrenorul echipei oaspete (n.r. - Grigorie Tudor) mi-a adresat injurii, mi-a băgat mâna în gât, apoi m-a împins. Am oprit meciul, iar în momentul în care ne îndreptam spre vestiare, au venit părinţii, iar unul dintre aceştia m-a lovit cu pumnul în ochiul stâng. În sprijinul meu a sărit arbitrul asistent Marian Butnariu, dar şi el a primit un pumn sub ochi şi cred că i-a fost spart pometele, pentru că îi curgea sânge. Am intrat în cabina arbitrilor, de unde am sunat la 112 şi am solicitat intervenţia Poliţiei şi Ambulanţei. Aşteptăm să fie identificate persoanele care ne-au lovit pentru a face plângere penală. Voi scoate şi certificat medico-legal. Mă gândesc dacă voi depune plângere şi împotriva lui Grigorie Tudor”, a declarat centralul partidei, Florin Nae. Şeful Poliţiei Mangalia, comisarul şef Nicolae Pescaru, a declarat că Grigorie Tudor a fost deja sancţionat. „Antrenorul Farului a fost sancţionat pentru injurii, conform legii 61. Organizatorii vor primi, de asemenea, o amendă pentru că nu au anunţat Poliţia şi Jandarmeria de acest eveniment”, a precizat şeful Poliţiei Mangalia.

În schimb, antrenorul Grigorie Tudor afirmă că nu l-a agresat pe arbitru şi că acesta nu a respectat regulamentul. „În momentul în care arbitrul a dictat lovitura de pedeapsă am intrat pe teren să scot echipa afară pentru că nu se poate să-şi bată aşa joc de noi. Atunci a venit în viteză spre mine şi i-am pus mâna în umăr ca să-l opresc, iar el a fluierat finalul meciului. Nu a fost nici vorbă de lovitură, deşi a spus că l-am agresat. Dacă s-ar fi dus la centrul terenului şi ar fi aşteptat trei minute, conform regulamentului, poate s-ar fi continuat jocul. După aceea, m-am dus să-i strâng pe copii, care plângeau, şi am plecat într-un colţ al terenului. Când au venit arbitrii am observat că centralul avea o lovitură în zona tâmplei, iar unul dintre asistenţi o zgârietură sub ochi. Unul dintre ei mi-a povestit că au intrat pe teren două persoane care i-au lovit. A fost chemată şi poliţia, iar arbitrii au spus să fiu martor, dar nu aveam cum, pentru că nu am văzut nimic. Cred că vina pentru ceea ce s-a întâmplat le aparţine arbitrilor, pentru că au acceptat să dea drumul la meci, deşi părinţii jucătorilor erau pe marginea terenului. Celor de la echipa din Mangalia nu am ce să le reproşez, pentru că s-au purtat frumos cu noi. Îmi pare rău de situaţia creată, dar vom depune memoriu la Asociaţia Judeţeană de Fotbal, pentru că arbitrii nu au respectat regulamentul”, a spus antrenorul de la ACSSF Farul 2010, Grigorie Tudor.