Arbitri din Norvegia şi Ungaria pentru HCM în Cupa Cupelor

Federaţia Europeană de Handbal (EHF) a desemnat, ieri, brigăzile de arbitri ce vor oficia la partidele din sferturile de finală ale Cupei Cupelor. Meciul tur din dintre Pevafersa Valladolid şi HCM Constanţa, care va avea loc pe 28 martie, în Spania, va fi arbitrat de o brigadă din Norvegia, formată din Oyvind Togstad şi Rune Kristiansen, iar delegat din partea EHF va fi germanul Manfred Prause. Brigada norvegiană nu arbitrează pentru prima dată o formaţie din România, ea oficiind şi la meciul Oltchim Rm. Vîlcea - Krim Ljubliana din Grupa Principală a Ligii Campionilor la handbal feminin, disputat la Vîlcea şi cîştigat de Hutuţan şi compania cu 36-30. Partida retur dintre HCM şi Pevafersa Valladolid, care se va disputa pe 5 aprilie, la Constanţa, va fi condus de cuplul de arbitri Peter Horvath / Balazs Marton (Ungaria), în timp ce delegatul EHF va fi grecul Fotis Bavas. „Sînt mulţumit de aceste delegări, sînt convins că se va arbitra corect şi în Spania, şi la Constanţa. Nu am mai fost fluieraţi de norvegieni pînă acum, nici de această brigadă maghiară, dar am încredere că va fi bine. Ce s-a întîmplat la Preşov nu se mai poate repeta niciodată. Important este ca noi să jucăm foarte bine şi să depăşim odată şi odată această fază de a arunca vina pe arbitraj în urma unui joc slab. Cînd vom învăţa să trecem peste acest lucru, atunci ne vom putea numi o echipă mare din toate punctele de vedere. Comentariile la adresa arbitrilor creează o tensiune în plus, ce nu poate face decît rău jucătorilor“, a afirmat Nurhan Ali, directorul executiv al HCM. În ceea ce priveşte adversara HCM-ului, Pevafersa Valladolid, aceasta a urcat din nou pe locul 4 în Asobal Liga după succesul din deplasare, 32-25, cu Keymare Almería, echipă ce ocupă ultimul loc în clasament primei ligi din Spania. În sferturile de finală ale Cupei Cupelor va oficia şi o brigadă din România. Astfel, Alin Cîrligeanu şi Gheorghe Bejinariu vor conduce întîlnirea HSG Northorn (Germania) - Pick Szeged (Ungaria).