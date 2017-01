Arbitrii de fotbal vor putea fi ajutați de reluări video

Ajutorul video pentru arbitri, pe baza reluării fazelor, va fi introdus începând cu sezonul viitor sub formă de experiment, a anunţat International Football Association Board (IFAB), singurul organism ce are dreptul să modifice regulile jocului de fotbal. Decizia a fost luată la Cardiff, sâmbătă, în timpul unei şedinţe la care a participat şi noul preşedinte al FIFA, Gianni Infantino. Tehnologia video va fi folosită experimental în următorii doi ani, dar în anumite condiţii. „Am luat o decizie istorică pentru fotbal. FIFA şi IFAB conduc acum discuţiile pe această temă, nu le stopează. Am demonstrat că ascultăm dorinţele fanilor şi ale jucătorilor. Desigur, trebuie să fim şi prudenţi, dar suntem şi deschişi pentru a face paşi concreţi înainte”, a declarat Infantino.

Tripla pedeapsă (penalty, cartonaş roşu, suspendare) a fost și ea reformată. „Dacă portarul sau un fundaş în careu caută mingea, caută duelul, în mod corect şi comite fault, nu se va da cartonaş roşu, doar galben. Pentru toate celelalte cazuri, respectiv joc violent sau împiedicarea înscrierii unui gol, se va da cartonaş roşu. Această măsură va intra în vigoare pe 1 iunie, pentru EURO 2016 şi Copa America Centenario”, a precizat Infantino.

13 ligi şi federaţii naţionale şi-au manifestat interesul de a lua parte la testarea noii tehnologii. Testele vor fi efectuate întâi offline, adică fără comunicare între arbitrul de centru şi asistentul video, apoi vor fi online cel mai târziu din sezonul 2017-2018. Vor fi evaluate patru cazuri: înscrierea unui gol, cartonaş roşu, penalty, eroare în privinţa unei identităţi. Pe această listă nu figurează ofsaidul.

Decizia este al doilea pas către deschiderea fotbalului spre tehnologia video, după introducerea sistemului de supraveghere a liniei porţii (GLT - Goal Line Technology), validat în 2012 şi utilizat cu succes la Campionatul Mondial din 2014.

