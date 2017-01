Arbitru lovit chiar în Vinerea Mare

17:12:21 / 23 Aprilie 2014

Asta spune totul.

DAca Ciuchita e cel mai talentat arbitru in Constanta asta spune tot.Sunt jucator si am fost arbitrat de el.La un fault,l-am intrebat doar de ce a fluierat asa si a inceput sa se crizeze si sa tipe si sa imi dea galben fara nici o explicatie.Habar nu are sa aiba un dialog cu jucatorii pe teren.E specialist la PENSAT , EPILAT si alte cacaturi dar la arbitrat e ZERO barat. Cat despre episodul de la OVIDIU.asta marele REFEREE..ti-o meriti cu varf si indesat,la cumpana le-ai permis sa ne rupa picioarele,sa plecam de acolo cu gleznele umflate din cauza ta...cred ca e cam acelasi lucru ca ai primit tu o palma la OVIDIU..O PALMA...si astia aici la ZIARUL VIETII...DRAMATIZEAZA cu ..in ZIUA INVIERII si din astea... ca sa faca din tantar armasar. Asa cand pui arbitrii care nu au jucat in viata lor fotbal si care nu au nici o treaba cu fenomentul sunt in timpul liber dulgheri sau informaticieni,e normal sa se intample asta.Cand frustrezi niste jucatori timp de 65 de minute care au venit sa joace un meci de fotbal si pierd niste bani din cauza unor incompetenti,alearga pe ditamai ploaia aiurea ca sa iti bati tu joc de ei si dupa MECI SA ITI INCASEZI BAREMUL si noi sa nu luam nimic.Crede-ma ca e cam sanatos sa iti mai iei un capac daca esti prost si furi ca asa ti-a zis GUFA.Si nu stiu in ce regulament ai vazut tu ca se fluiera sfarsitul meciului in 20 de min....FARA SA TE LOVEASCA SAU AGRESEZE CINEVA...!!!!! pentru ca de asta ai primit si palma aia de la spectatorul ala...ca ai FLUIERAT FINALUL fara nici un motiv.Nu exista regula ca daca protesteaza 5-6 jucatori , gata se fluiera finalul. EU stiu ca se da galben sau rosu pentru proteste si ca nu se fluiera finalul.SI MAI STIU CA ECHIPA ORGANIZATOARE ESTE DE VINA DACA UN SPECTATOR INTRA PE TEREN SI LOVESTE UN ARBITRU.