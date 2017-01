Arbitrul meciului Levski - ŢSKA Sofia a fost bătut în faţa casei sale

Arbitrul Hristo Ristoskov, care a condus la centru meciul Levski Sofia - ŢSKA Sofia, din etapa a VI-a a campionatului bulgar, a fost bătut în faţa casei sale şi există suspiciuni că această agresiune are ca motiv prestaţia sa de la partida din 17 septembrie. Meciul dintre Levski şi ŢSKA, echipă la care evoluează Eugen Trică şi Florentin Petre, s-a încheiat cu victoria, cu scorul de 1-0, a formaţiei gazdă, după ce Ristoskov a acordat un penalti pentru aceasta, înfuriindu-i pe fanii oaspeţilor. Conducerea clubului ŢSKA Sofia l-a acuzat atunci pe arbitru că a luat sistematic decizii împotriva echipei oaspete. Hristo Ristoskov şi-a pierdut cunoştinţa în timpul agresiunii, după ce a fost lovit mai ales în cap, şi are mai multe leziuni faciale. Arbitrul în vîrstă de 35 de ani a declarat că nu i-a recunoscut pe cei trei agresori.