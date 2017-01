REALIZARE IMPORTANTĂ Asociaţia Română pentru Cosmonautică şi Aeronautică (ARCA) a finalizat primul motor Executor, care este destinat echipării rachetelor din seria Haas şi avionului supersonic IAR-111 Excelsior, pe care asociaţia îl construieşte pentru competiţia Google Lunar X Prize. Motorul Executor foloseşte oxigen lichid ca oxidant şi kerosen. Tracţiunea motorului este de 23 de tone forţă în vid şi timpul maxim de funcţionare la zbor este de 190 de secunde. Prin utilizarea pe scară largă a materialelor compozite şi a aliajelor de duraluminiu, motorul Executor are greutatea de numai 210 kilograme, ceea ce îi conferă un raport tracţiune / greutate de 110, cel mai bun raport atins vreodată de un motor european. ARCA estimează atingerea unui raport şi mai bun după încheierea testelor. Este cel mai important program ARCA de până acum, motorul fiind finalizat în proporţie de 50%, iar echipa ARCA va realiza patru agregate complete şi 12 camere de ardere. Primul vehicul echipat cu motorul Executor va fi racheta Haas 2C, care va fi lansată la jumătatea anului 2013. Racheta va plasa pe orbita terestră satelitul bulgăresc CubeMessenger şi încă un satelit românesc.

INIŢIATIVĂ PRIVATĂ ”După încheierea testelor vom avea un produs de înaltă tehnologie, o realizare de marcă la nivel european şi mondial. Ne mândrim că este un program privat realizat în România. Executor ne va permite abordarea zborurilor orbitale. Am ţinut în mod special să realizăm absolut toate componentele motorului la ARCA. Nedepinzând de subcontractori, am scăzut costurile şi am crescut foarte mult viteza de execuţie. Mai mult, orice modificare necesară în direcţia creşterii performanţelor va fi extrem de uşor şi rapid implementată”, a declarat Dumitru Popescu, preşedintele ARCA. Acest motor a fost realizat în bună măsură prin donaţii private, fără sprijinul statului. ARCA va continua să solicite sprijinul publicului, în cadrul unei campanii de donaţii, pentru finalizarea celorlalte motoare, precum şi pentru operaţiunile de testare şi logistica aferentă.

Asociaţia Română pentru Cosmonautică şi Aeronautică (ARCA) este o organizaţie nonguvernamentală, care doreşte să câştige competiţia de 30 de milioane de dolari Google Lunar X Prize şi să lanseze în cosmos prima rachetă românească aptă să transporte un cosmonaut. Obiectivele echipei ARCA sunt: dezvoltarea motorului rachetă Executor; dezvoltarea avionului supersonic de transport IAR-111 pentru racheta Haas II; câştigarea competiţiei Google Lunar X Prize, utilizând ansamblul IAR-111/Haas II; dezvoltarea rachetei orbitale Super Haas, capabilă să plaseze pe orbită sarcini utile de 2,5 tone; lansarea unui cosmonaut pe orbita terestră, până în anul 2025, cu lansatorul Super Haas.