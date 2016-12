ArcelorMittal, autorul unei “acţiuni economice ostile” la adresa României

Transportul materiilor prime prin portul bulgar Burgas este mai scump de patru ori decît prin portul Constanţa, şi mai lent, iar ArcelorMittal dă “o lovitură clar incorectă” afacerilor româneşti, renunţînd la serviciile Comvex, susţin firma şi administraţiile porturilor şi canalelor navigabile. “ArcelorMittal Galaţi nu are niciun argument economic pentru aprovizionarea cu materie primă pe ruta Burgas-Canalul Bîstroe, în dauna rutei Constanţa-Canalul Dunăre-Marea Neagră. Realitatea contrazice absolut toate argumentele lui Thierry Le Gall (CEO al Diviziei de sud-est a ArcelorMittal - n.r.)”, arată Compania Naţională Administraţia Porturilor Maritime (CN APM), Compania Naţională Administraţia Canalelor Navigabile (CN ACN) şi Comvex (CMVX), toate din Constanţa. Costul integral al transportului prin Constanţa este de 5,77 euro/tonă, inclusiv comisioane şi asigurarea mărfurilor, în timp ce costul tranzitului prin Burgas este cuprins între 16,13 şi 19,13 euro/tonă, potrivit sursei citate. Aceste detalii vin ca replică la afirmaţiile făcute, săptămîna trecută, de Le Gall, prin care acesta a respins acuzaţiile reprezentanţilor Comvex, potrivit cărora compania siderurgică ar folosi portul Burgas pentru importarea materiei prime, în locul portului Constanţa, nerespectînd astfel regulile şi reglementările concurenţiale. Le Gall a afirmat că decizia a fost luată exclusiv pe considerente economice, din cauză că ArcelorMittal nu a putut încheia un contract ferm şi sigur cu Comvex, deoarece operatorul porturar din Constanţa a crescut tarifele de patru ori în cinci ani. “Trebuia să găsim o alternativă. Singura problemă pe care o avem cu Comvex este siguranţa. Dacă am putea încheia cu ei un contract competitiv pe termen lung, nu ar fi nici o problemă. Dar astăzi, preţul de la Comvex este mai mare decît cele de pe piaţa internaţională a porturilor. Nu putem să cerem Guvernului gaz mai ieftin, energie mai ieftină şi, în acelaşi timp, să punem în pericol acest ajutor cumpărînd serviciile scumpe de la Comvex”, afirma, atunci, Le Gall. De asemenea, terminalul Comvex s-a angajat prin contract să ofere ArcelorMittal, cel mai mare grup siderurgic din lume, o viteză de descărcare a mărfii de 45.000 tone/zi, în situaţia în care condiţiile tehnice de la terminalele din Burgas nu permit viteze de descărcare mai mari de 20.000 tone/zi. Cele trei companii susţin că în portul Burgas au acces doar navele de capacitate redusă, de 80.000 tone, fapt care scumpeşte cu 6-9 euro fiecare tonă de minereu, în timp ce în portul Constanţa pot fi acostate nave de capacitate mare, de pînă la 220.000 tone. “Prin urmare, afirmaţia lui Thierry Le Gall cum că “Nu putem să cerem Guvernului gaz mai ieftin, energie mai ieftină şi în acelaşi timp să punem în pericol acest ajutor cumpărînd servicii scumpe de la Comvex” este nefondată, deoarece valoarea acestor servicii tocmai s-a mărit de circa trei ori”, au arătat companiile constănţene. În plus, viteza de descărcare a transporturilor ArcelorMittal în portul Constanţa este mai mare decît în portul Rotterdam, respectiv 45.000 tone/zi, faţă de 40.000 tone/zi, iar preţurile sînt “perfect echivalente şi reflectă eficienţa celor două porturi pe piata internaţională a porturilor”, au mai declarat companiile. În opinia celor trei companii româneşti, refuzul ArcelorMittal de a folosi portul Constanţa pentru fabricile sale din Estul Europei este “o lovitură clar incorectă dată intereselor de afaceri româneşti. Precizăm că preţurile practicate de portul Rotterdam pentru transporturile ArcelorMittal au crescut de patru ori între 2005 şi 2008, iar media multianuală a acestor preţuri este cu 14,57% mai mare la Rotterdam decît la Constanţa”, potrivit sursei citate, care adaugă că Arcelor Mittal Galaţi are garanţii multiple de siguranţă pentru relaţiile de afaceri din portul Constanţa. Prima este furnizată de contractul de asociere pe 30 de ani încheiat în 1996 între SIDEX Galaţi (redenumit ulterior ArcelorMittal Galaţi) şi Comvex, prin care combinatul siderurgic şi operatorul portuar au instalat, prin contribuţia ambelor părţi, echipamente de descărcare de peste 21 milioane de dolari, şi care este utilizat obligatoriu pentru aprovizionarea cu prioritate cu materii prime a ArcelorMittal. În al doilea rînd, chiar şi pentru operaţiunile portuare ale Comvex desfăşurate pentru alţi clienţi sînt utilizate echipamente comune cu ale ArcelorMittal. “Din această utilizare ArcelorMittal a cîştigat şi cîştigă bani. Acest lucru se întîmplă şi în 2009, dovadă fiind facturile emise de ArcelorMittal şi achitate de către Comvex în decursul timpului”, mai spun companiile. De asemenea, o societate a grupului ArcelorMittal este acţionar important şi participant la profitul obţinut de Comvex. Amintim că autorităţile din zona portuară Constanţa au tras un semnal de alarmă, joi, într-o conferinţă de presă comună, că ArcelorMittal a decis să suspende importul de materii prime prin Constanţa şi pe Canalul Dunăre Marea-Neagră şi foloseşte portul Burgas. Autorităţile din zona portuară Constanţa consideră că este o “acţiune economică ostilă la adresa României”. Reprezentanţii instituţiilor portuare au mai anunţat că au sesizat Consiliul Concurenţei cu privire la blocajul economic din port şi au informat ministerele Economiei şi Transporturilor.