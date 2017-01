ArcelorMittal nu poate concura cu prețurile de dumping ale Chinei

ArcelorMittal Galați trebuie să concureze pe piața globală cu companii care nu sunt nevoite să plătească aceleași taxe sau certificate verzi și care au costuri mult mai scăzute cu forța de muncă, precum cele din China, iar măsurile pe care le poate lua combinatul gălățean sunt limitate, a declarat Bruno Ribo, directorul general al ArcelorMittal Galați. „Activăm pe o piață globală și România, asemenea tuturor celorlalte țări din UE, nu este protejată de importurile din țările care nu sunt membre UE. De aceea, trebuie să concurăm cu companii care nu trebuie să plătească aceleași taxe ca și noi, aceleași certificate verzi sau alocări de dioxid de carbon pe care trebuie să le plătim noi sau care au costuri mult mai mici pentru gaz și electricitate, pentru unități din regiune, dar în afara UE sau care au costuri scăzute cu forța de muncă, așa cum este cazul Chinei. Am făcut pași majori pentru reducerea costurilor prin intermediul programului nostru de transformare, de îmbunătățire și creștere a performanțelor și a competitivității. Cu toate acestea, măsurile noastre sunt limitate și nu pot concura cu prețurile de dumping din China”, a precizat Ribo. De asemenea, întrebat care a fost reducerea de costuri după ce compania pe care o conduce a fost exceptată de la plata unei părți a certificatelor verzi, Ribo a precizat că, fără această măsură, activitatea combinatului ar fi fost oprită. „Pentru noi nu este o chestiune de reducere a costurilor, ci de supraviețuire. Nu am fi putut să susținem aceste costuri rezultate din taxele adăugate prețului electricității și ne-am fi oprit activitatea. Am investit masiv în tehnologie, pentru a reduce costurile și pentru a îmbunătăți productivitatea, dar nu am putut să facem față din cauza creșterii bruște a costurilor noastre cauzate de distorsiunile competitivității generate de subvenționările decise de Europa pentru a proteja mediul și pentru a sprijini producția de energie regenerabilă. Acestea au trebuit reechilibrate puternic, așa cum s-a întâmplat în majoritatea țărilor europene, pentru a evita expunerea industriilor energo-intensive, precum a noastră, la relocarea emisiilor de carbon. Acest prim pas a fost făcut de ANRE și ar trebui menținut pentru a asigura un cadru competitiv pentru industrie”, a mai spus Ribo.