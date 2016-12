ArcelorMittal vrea controlul asupra Comvex Constanţa

Conflictul dintre compania portuară Comvex Constanţa şi Combinatul ArcelorMittal Galaţi ar putea deveni istorie, dacă negocierile dintre cele două părţi vor fi încununate de succes. „Cele două companii sînt, în prezent, în negocieri. Sperăm să încheiem un contract pe termen lung. Altfel trebuie să ne gîndim la alternative pentru descărcarea minereului de fier, precum un alt port în România”, a declarat directorul general al ArcelorMittal Galaţi, Thierry Le Gall. El a adăugat că are în vedere şi măsuri prin care ArcelorMittal Galaţi să devină factor de decizie în Comvex (unde deţine 36%) precum majorarea capitalului social. Reamintim că Arcelor Mittal a mai încercat să cumpere acţiuni la Comvex pentru a deveni acţionar majoritar, însă tranzacţiile au eşuat pentru că reprezentanţii combinatului nu au vrut să ofere preţul prevăzut de legea concurenţei. Potrivit actului normativ, pentru că deţine peste o treime din acţiuni, conducerea Arcelor va trebui să cumpere acţiunile Comvex la preţul cel mai mare pe care acestea le-au avut pe piaţă. Thierry Le Gall a precizat că investiţiile făcute în ultimii ani la ArcelorMittal Galaţi nu au avut rezultate scontate. Directorul general executiv al companiei a declarat, ieri, că unele investiţii nu au fost conduse şi menţinute cum trebuie şi astfel au apărut probleme în optimizarea proceselor. „Pentru mine, investiţiile nu sînt o prioritate. În ultimii ani, am investit foarte mulţi bani, dar nu am avut rezultate în urma acestor investiţii. Am avut o problemă în a conduce proiectele de investiţii, am avut o problemă de mentenanţă, am avut o problemă în a optimiza procesele. Spre exemplu, în Europa de Vest, cînd rezidim un furnal nu ne atingem de el pentru reparaţii pentru o perioadă de 12 - 15 ani. În Galaţi, am rezidit Furnalul 5 în 2005, iar trei ani după asta am fost obligaţi să îl închidem pentru o nouă operaţiune similară\", a declarat Thierry Le Gall. Managerul s-a referit şi la calitatea produselor şi standardele la care acestea sînt realizate la Galaţi în comparaţie cu combinatele din Europa de Vest, spunînd că există diferenţe ce pot fi acoperite în timp, dar pentru aceasta trebuie implementată o nouă mentalitate şi va fi nevoie să treacă cel puţin cinci ani pentru a fi atinse standardele de producţie din Vest. Grupul ArcelorMittal deţine în România patru combinate siderurgice, la Galaţi, Roman, Iaşi şi Hunedoara, operatorul portuar Romportmet Galaţi şi compania ArcelorMittal Construction România.