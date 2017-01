Arctic Monkeys, cea mai bună trupă britanică

Joi, în cadrul galei premiilor oferite de săptămînalul muzical “NME”, Arctic Monkeys a fost desemnată cea mai bună trupă britanică, în urma voturilor publicului, artiştii cîştigînd alte două distincţii pentru cea mai bună piesă şi cel mai bun videoclip. Arctic Monkeys deţine recordul pentru cele mai multe nominalizări la aceste premii din ultimii zece ani. Anul trecut, trupa, care şi-a lansat albumul de debut în 2006, a fost recompensată cu premiile NME pentru cel mai bun album, pentru “Whatever People Say I Am, That\'s What I\'m Not” şi cel mai bun DVD muzical, pentru “Scummy Man”. Succesul înregistrat la NME vine să completeze seria de premii obţinute de Arctic Monkeys la Brit Awards 2008, unde trupa a fost cîştigătoare, pentru al doilea an consecutiv, la categoriile cel mai bun grup britanic şi cel mai bun album, pentru “Favourite Worst Nightmare”. Imediat de la lansarea din 2007, Arctic Monkeys s-a plasat pe primele locuri în topurile de vînzări.

În cadrul ceremoniei NME Awards, desfăşurată la Londra, trupa Klaxons a obţinut premiul pentru cel mai bun album, pentru “Myths of the Near Future”, în timp ce Kate Nash a fost desemnată de public drept cel mai bun artist solo, categorie în care a concurat alături de Amy Winehouse. Printre cîştigători s-au numărat trupa Muse, desemnată trupa cu cea mai bună prestaţie live, The Killers cea mai bună trupă internaţională, The Enemy cea mai bună trupă debutantă şi trupa The Manic Street Preachers, care a obţinut o distincţie specială Godlike Genius Honour. Categoria cea mai bună emisiune de televiziune a fost cîştigată de The Mighty Boosh, în timp ce emisiunea Zane Lowe, difuzată la BBC Radio 1, a fost desemnată cea mai bună emisiune radio.

Premii inedite au mai fost oferite lui Pete Doherty, desemnat de public drept eroul anului, preşedintelui american, George W. Bush, care a cîştigat categoria nemernicul anului, trupei The Hoosiers, votată cea mai proastă formaţie. Britney Spears a cîştigat la categoria cel mai prost material discografic, cu albumul “Blackout”.