Arde Pământul! Vezi de ce!

Încălzirea globală, cauzată de poluarea excesivă, face ca acest an să fie al doilea cel mai călduros din istoria Terrei de când a început înregistrarea temperaturilor, conform anunțului făcut Administrația Națională pentru Oceane și Atmosferică a SUA (NOAA). Temperatura medie de la suprafața pământului și a oceanelor în 2017 a fost cu 0,87 grade Celsius peste media din secolul 20, dar sub recordul de 0,99 grade Celsius înregistrat în 2016, a precizat Administrația. De asemenea, luna septembrie a fost a patra cea mai călduroasă lună înregistrată până acum, iar suprafața calotei glaciare arctice continuă să fie sub medie. "Nouă dintre cele zece cele mai ridicate temperaturi globale în perioada ianuarie-septembrie au fost înregistrate începând din 2005", a precizat NOAA. Înregistrările privind temperaturile de la suprafața pământului și a oceanelor datează din 1880.