Ardealul a venit în Mamaia

Dansul Şurii este un obicei străvechi din Ardeal. An de an, după Paşte, sătenii se adună într-o gospodărie, în mod tradiţional la masa aşezată lângă şură, şi dansează, mănâncă şi se întind la vorbă până târziu în noapte. Dar ce te faci când ai lăsat de mult Ardealul şi te-ai stabilit la malul mării? Ei bine, ardelenii veniţi în Cetatea Tomisului s-au reunit într-o asociaţie, numită Clubul Ardelenilor din Constanţa, iar sâmbăta asta, în restaurantul hotelului Vega din staţiunea Mamaia, au organizat o versiune proprie a Dansului Şurii. De ce s-a organizat un atare eveniment? „Pentru că nu am uitat niciodată de unde am plecat şi pentru că iubim tradiţiile din Ardeal, pornind de la portul şi dansurile locului şi ajungând până la graiul molcom şi bucatele îmbelşugate“, spune vicepreşedintele clubului, Sorin Micloşi, care a navigat peste 30 de ani, iar acum lucrează în shipping. „Niciunul dintre noi nu s-a rupt complet de locurile natale. Când ne întâlnim, ne bucurăm de graiul ardelenesc şi depănăm amintiri din copilărie. Avem o mare nostalgie în suflet după Ardeal“, adaugă şi preşedintele Clubului Ardelenilor din Constanţa, medicul neurolog Ildiko Toldişan. Clubul are peste 50 de membri şi creşte constant. Ardelenii se întâlnesc lunar sau o dată la două luni, iar reuniunile din perioada Paştelui şi Crăciunului sunt cele mai importante. Anul trecut, cu o săptămână înainte de Crăciun, la întâlnirea ardelenilor de la malul mării a cântat interpreta de muzică populară Sava Negrean. În acest weekend, cel care i-a îndemnat la dans pe ardeleni şi pe invitaţii lor a fost nimeni altul decât Aurel Tămaş. Înaintea recitalului, el ne-a mărturisit că este impresionat de faptul că fraţii săi din Clubul Ardelenilor din Constanţa nu s-au pierdut în această adevărată „mare de balcanism“. De la petrecerea de sâmbătă nu au lipsit nici dansurile tradiţionale, nici bucatele delicioase. Oaspeţii s-au delectat cu cozonaci presăraţi cu migdale, cu slană şi cârnaţi de ţară, cu ciorbă ardelenească şi ouă încondeiate. Despre palincă nu mai amintim. Este din oficiu.