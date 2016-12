Arderea vegetaţiei uscate: strict interzisă!

Specialiştii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) „Dobrogea” trag un semnal de alarmă referitor la arderea resturilor vegetale, a vegetaţiei uscate şi a miriştilor. Conform pompierilor, fiecare primărie are obligaţia de a-i informa pe localnicii deţinători de terenuri cultivate cu păioase să nu incendieze resturile vegetale după recoltare. Cei care nu respectă legislaţia riscă o amendă între 1.000 - 2.500 lei. „Noi am facut o foaie voalantă cu toate măsurile de prevenire pe care localnicii trebuie să le cunoască şi le-am dat-o sub semnătură tuturor deţinătorilor de terenuri, în special celor care au cultivat ovăz, grâu, secară. Până în prezent nu am avut niciun incident de acest gen. Totodată, primarii i-au atenţionat în scris şi pe crescătorii de vite să nu dea foc la mirişte şi să nu arunce ţigările aprinse la întâmplare”, a declarat Gigel Sava, primarul comunei Horia. (A.R.)