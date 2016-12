Are 200 de kilograme şi trăieşte cu 200 de lei pe lună

Pentru un constănţean de 55 de ani ce suferă de obezitate, traiul zilnic este un calvar. Este vorba de Gheorghe Ciubotaru din Constanţa, care cântăreşte aproximativ 200 de kilograme şi pentru care viaţa este o continuă luptă de supravieţuire. Locuieşte cu chirie într-un imobil naţionalizat situat pe strada Griviţei, nr. 26, de peste trei decenii şi în ultimii ani, din cauza obezităţii, nu a mai putut munci, motiv pentru care a acumulat datorii la chirie de aproape 8.000 de lei, cei mai mulţi bani fiind dobânzi şi penalităţi de întârziere. „Trăiesc împreună cu soţia dintr-un venit lunar de 200 de lei, bani ce reprezintă pensia de handicap. Am muncit 31 de ani ca petrolist, însă nu am ieşit la pensie la termen pentru că nu am vârsta. Acum nu am decât o pensie de mizerie, care nu îmi ajunge nici pentru medicamente, darămite să mai pot plăti chiria... Altfel ar fi fost situaţia dacă aş fi avut şi eu măcar de 400 de lei pe lună pentru cât am muncit”, a spus bărbatul. El a precizat că, deşi este bolnav şi nu se poate deplasa decât dacă îl ajută cineva, de sărbători a cântat la acordeon în stradă, reuşind să strângă vreo 600 de lei, bani pe care i-a dat pe chirie, însă asta este doar o mică parte. „Sper din tot sufletul să mă poată ajuta cineva să-mi pot plăti datoriile, astfel ca, dacă ar fi să mor, soţia să nu ajungă în stradă”, a spus Ciubotaru. Deşi are două fete la casa lor, bărbatul spune că acestea nu îl pot ajuta întrucât şi situaţia lor financiară este precară. „Una dintre fete nu este măritată şi are doi copii, iar cealaltă este bolnavă. Şi ele locuiesc tot cu chirie, de aceea nu pot îndrăzni să apelez la ele deoarece nu au cum să mă ajute cu bani. Ne sprijină cu o farfurie de mâncare, ajută soţia la curăţenie, dar nimic mai mult şi le înţeleg”, a mărturisit omul. Persoanele care doresc să-l ajute de Gheorghe Ciubotaru se pot adresa cotidianului „Telegraf”, pe adresa office@telegrafonline.ro, sau pot suna la numerele de telefon: 0241.488.340, 0241.488.386.