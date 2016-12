„Are dreptul să scrie ce vrea în CV”

Ministrul delegat pentru Dialog Social, Liviu Pop, confirmă că nu este nicio problemă dacă într-un CV se fac modificări după cum consideră persoana care îl completează. \"Nu scrie nicăieri în CV ce poţi să scrii sau ce ai dreptul să scrii. Dacă am făcut, le-am trecut. Şi eu am şters anumite lucruri din CV sau am scos o diplomă pentru că nu am considerat că sunt relevante\", a susţinut Pop, în contextul în care ministrul delegat pentru Relaţia cu Parlamentului, Dan Şova, a fost acuzat că şi-a falsificat CV-ul. Liviu Pop a adăugat că şi CV-ul său a fost luat în vizor de presă atunci când ocupa functia de ministru al Educaţiei. \"Mi se pare normal să faci formare continuă şi să spui că ai început acest curs\", mai spune ministrul delegat pentru Dialog Social. Amintim că Şova a fost acuzat de un jurnalist că a publicat mai multe CV-uri neconcordante unul cu celălalt în privinţa unui masterat în curs la London School of Economics. (M.D.)