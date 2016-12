„Are multe idei neinspirate (...), nu ar trebui să vândă pielea ursului din pădure”

Incertitudinile legate de şefia Senatului stârnesc reacţii şi fel de fel de declaraţii din partea membrilor Puterii, dar şi replici între democrat liberali. Senatorul PDL, Vasile Blaga, îl pune la punct pe colegul său, secretarul general al PDL, Ioan Oltean, care a avansat ideea că Blaga ar putea fi nominalizat din partea portocaliilor la şefia Senatului. „Oltean are multe idei neinspirate, ar trebui să aştepte şi să nu vândă pielea ursului din pădure”, a afirmat Blaga. De asemenea, senatorul PDL a precizat că nu au avut niciun fel de discuţii cu PSD pe subiectul şefiei Senatului. „Nu am discutat cu PSD, nu avem ce să discutăm. Bineînţeles că noi avem multe reproşuri să-i facem lui Mircea Geoană pentru modul în care a condus şedinţele Senatului. Dacă dânşii respectă regulamentul (n.r. - PSD) şi vin cu cererea de revocare, puteţi fi convinşi că noi votăm cererea. Nu ştiu cum va proceda PSD, este problema celor din partid, dar, după câte am văzut şi eu, declaraţia lui Ponta de aseară, cred că cel puţin dânsul va merge mai departe”, a mai spus Blaga.