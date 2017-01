Are nevoie de ajutor pentru a trăi

Georgiana Hagineagu, din Mangalia, este o tânără de 24 de ani care, în aceste momente, luptă pentru viaţă.De la finalul anului 2008, ea a început să acuze dureri ale spatelui. Potrivit surorii ei, Daniela Hagineagu, controalele medicale iniţiale s-au soldat cu îndemnul „ia şi tu un paracetamol, că toată lumea mai are câte un junghi”. Abia în luna iulie a anului 2009, când nu a mai putut să meargă, în urma unui control aprofundat, s-a descoperit că Georgiana suferă de o tumoare vertebrală. După operaţia la coloană, care a fost făcută la Bucureşti, tânăra a putut să meargă din nou, iar durerile au încetat. Însă Georgiana, aflată în ultimul an de facultate, nu a mai ajuns să dea licenţa. La şase luni de la intervenţia chirurgicală, la al doilea control periodic, s-a constatat că tumoarea a recidivat şi s-a extins şi la un plămân. Au urmat alte două operaţii şi şedinţe de chimioterapie şi radioterapie. Din păcate, situaţia ei actuală este mai gravă decât înainte de cele trei operaţii prin care a trecut într-un an. „Medicii de la Institutul Oncologic Prof. Dr. I. Chiricuţă din Cluj, unde am dus-o pentru tratament, ne-au spus că tumoarea a revenit şi a afectat amândoi plămânii. Dacă nu intră în remisie, în urma tratamentului, nu va putea fi operată, sora mea neavând nicio şansă”, a spus Daniela Hagineagu.

SPERANŢA DE AFARĂ. În disperare de cauză, familia s-a decis să apeleze la serviciile clinicii Anadolu din Istanbul, aflând că un concitadin a suferit de aceeaşi afecţiune şi, după tratamentul din Turcia, boala a dat înapoi. „După trei operaţii, nu mai avem cu ce s-o ducem la Istanbul. Îi rog pe cei care îmi pot ajuta sora să ne sprijine financiar, 2000 de euro fiind numai analizele care trebuie făcute. O operaţie, doar la coloană, ajunge la 10.000 de euro, nu mai vorbesc de transport şi spitalizare. Este sora mea şi vreau să fie alături de mine toată viaţa”, a spus Daniela. Pentru cei care o pot ajuta pe Georgiana au fost deschise două conturi la Raiffesen Bank, ambele pe numele surorii sale, Daniela Hagineagu: cont lei: RO79 RZBR 0000 0600 1287 2811, cont euro: RO57 RZBR 0000 0600 1287 2819.